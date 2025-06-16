Замоскворецкий районный суд Москвы отказался удовлетворить административный иск серийного убийцы Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», о признании незаконным решения не переводить его в другую колонию. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В своем исковом заявлении Пичушкин требовал признать незаконным отказ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) перевести его в другое исправительное учреждение, устранить нарушение его прав в колонии и взыскать с ведомства компенсацию за «глубокие морально-нравственные страдания» в размере 100 тысяч рублей.

Заключенный принимал участие в заседании по видеосвязи. На слушании он заявил, что из-за сурового климата Заполярья, откуда его отказываются переводить, испытывает проблемы со здоровьем и ощущает ухудшение состояния в связи с развивающимся заболеванием системы кровообращения.

По просьбе самого Пичушкина заседание проводилось в закрытом режиме ради сохранения «неприкосновенности частной жизни» и во избежание ажиотажа из-за повышенного интереса со стороны журналистов. Решение закрыть слушание от посторонних поддержала и мать заключенного Наталья Пичушкина, которая тоже участвовала в рассмотрении дела.

Это уже второй раз, когда ФСИН отказалась перевести Пичушкина в другую колонию, сославшись на отсутствие оснований для этого. В результате осужденный решил оспорить решение ведомства в суде. Иск был подан 16 мая 2025 года и принят к производству 20 мая.

Телеграм-канал Shot утверждал, что Пичушкин просил перевести его отбывать наказание «поближе к своей родине — Москве». Речь якобы шла о колонии «Торбеевский централ» в Мордовии, которая находится менее чем в 500 км от российской столицы. По данным канала, осужденный рассчитывал, что после перевода сможет чаще видеться с родственниками.

Телеканал РЕН ТВ уточнял, что прошение о переводе в мордовскую колонию Пичушкин подал после того, как в апреле дал признательные показания по делам о еще 11 убийствах, совершенных в московском районе Северное Бутово. Однако ФСИН отказала заключенному, оставив его в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Откуда и куда хотел перевестись Пичушкин

ИК-18 («Полярная сова») находится в зоне вечной мерзлоты за Полярным кругом, в ямальском поселке Харп, неподалеку от ИК-3 («Полярный волк»), где отбывал наказание и умер оппозиционер Алексей Навальный. В «Полярной сове» находятся около 450 особо опасных преступников, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Среди них ― «коптевский маньяк» Сергей Застынчану, бывший майор милиции Денис Евсюков, устроивший стрельбу в московском супермаркете, лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин, участник захвата школы в Беслане Нурпаша Кулаев, серийный убийца Евгений Петров, «белгородский стрелок» Сергей Помазун.

«Торбеевский централ» (ИК-6) является одной из новейших российских колоний для пожизненно осужденных. В 2019 году среди ее заключенных был Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел, которого считают самым жестоким членом банды «цапков» из станицы Кущевская в Краснодарском крае. По данным члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Евы Меркачевой, в 2021 году в «Торбеевском централе» содержали около 150 пожизненно осужденных.

Кто такой Александр Пичушкин и за что ему дали пожизненное

Александр Пичушкин известен как «битцевский маньяк» и «убийца с шахматной доской». Он был признан виновным в 48 убийствах и одном покушении на убийство в Битцевском парке и его окрестностях. Большинство своих жертв мужчина насмерть забивал молотком, нанося удары по голове, а потом сбрасывал в парковую канализацию через коллекторы. В ходе следствия он признался, что хотел совершить 64 убийства — по числу клеток на шахматной доске, и испытывал больше удовольствия от нападений на знакомых людей.

До 2005 года в МВД не подозревали о серии убийств в Битцевском парке, поскольку тела жертв не находили, и они числились пропавшими без вести. На Пичушкина вышли в 2006 году после убийства его коллеги по магазину «Пятерочка» Марины Москалевой, которую он позвал на свидание. Перед уходом женщина оставила своему сыну записку, сообщив, куда и с кем уходит, а при встрече рассказала об этом Пичушкину. Он засомневался, но в конце концов все же убил женщину.

В 2007 году Пичушкина приговорили к пожизненному сроку и отправили в «Полярную сову». В апреле ему исполнился 51 год, он провел в колонии 19 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, но диагностировала у него шизопатическое расстройство с садистскими наклонностями. В начале 2025 года ФСИН сообщила, что Пичушкин дал признательные показания по еще 11 убийствам и изъявил готовность к содействию в их раскрытии. Подробностей по этим делам в ведомстве не привели, добавив лишь, что жертвами были и мужчины, и женщины.