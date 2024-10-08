Тверской районный суд Москвы смягчил меру пресечения блогеру-предпринимателю Дмитрию Портнягину по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов: он был освобожден из-под домашнего ареста. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об изменении меры пресечения на запрет определенных действий, продлив срок на 2 месяца, то есть до 10 декабря 2024 года, установив ему определенные запреты», — говорится в сообщении.

Следователь выразил опасение в связи с тем, что Портнягин может предпринять попытку скрыться от правоохранительных органов, однако согласился со смягчением меры пресечения ввиду того, что блогер признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Ходатайство было поддержано прокурором. В суде отметили, что запрет на определенные действия останется в силе до 10 декабря. Представитель следствия попросил запретить Портнягину покидать место жительства с 22 до 6 часов, вступать в контакты с потерпевшими и свидетелями по его делу, а также пользоваться средствами связи.

Сам Портнягин заявил, что погасил 188 млн рублей долга перед государством, пишет РИА Новости. Его адвокат Евгений Грицков в разговоре с РБК уточнил, что недоимка по налогам была возмещена еще до возбуждения уголовного дела.

Блогер, в свою очередь, выразил готовность продолжать финансово поддерживать проведение специальной военной операции.

«Помимо СВО, я уже много лет занимаюсь благотворительной деятельностью, мы строим классы в школах, детские площадки, помогаем детским домам. Буквально на прошлых выходных Екатерина (супруга Портнягина) была с благотворительной поездкой в детском доме, следующая запланирована на ноябрь», — питирует предпринимателя ТАСС.

Дело Портнягина

По версии следствия, автор YouTube-канала “Трансформатор” и основатель сети премиальных банных комплексов Siberia Дмитрий Портнягин и другие фигуранты дела в 2018-2020 годах уклонялись от уплаты налогов, в результате недоплатив в бюджет около 124 млн рублей.

Они также совершали финансовые операции со средствами, которые были получены незаконным путем, и перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц, заявили в СК. По оценке следствия, несвоевременная уплата налогов привела к образованию задолженности на сумму 64 млн рублей.

Помимо сети Siberia, Портнягин также основал международный закрытый бизнес-клуб Club 500 для лидеров рынка, чей оборот бизнеса оценивается в среднем в 2,6 млрд рублей в год. В марте 2024 года предприниматель зарегистрировал благотворительный фонд “Большое дело” с целью оказания помощи военнослужащим и семьям участников СВО.

Портнягин сообщил о возбуждении уголовного дела в своем телеграм-канале 11 апреля. Предприниматель указал, что находится в зоне СВО. Его адвокат позднее уточнил, что задержание Портнягина было произведено в следственном управлении. Фигурантом дела также стала супруга блогера.