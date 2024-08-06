Жена блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина Екатерина стала фигурантом уголовного дела о даче взятки, пишет ТАСС. Телеграм-канал Baza и агентство «Москва» со ссылкой на источники сообщили, что супругу предринимателя задержали. Ее адвокат не подтвердила эту информацию.

«Екатерина Портнягина подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере)», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

По данным источника Baza в Следственном комитете (СК), Екатерину Портнягину задержали при передаче 300 тыс. рублей сотруднице префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы. Телеграм-канал пишет, что эти деньги предназначались для «решения проблем» с постройкой на территории элитного банного комплекса Siberia — одного из проектов Портнягина.

Источник «Известий» уточнил, что на втором этаже комплекса возникли «проблемы», из-за чего здание должны были снести. Жена Портнягина поручила решить этот вопрос управляющей банного комплекса, которая нашла людей, готовых оказать содействие за денежное вознаграждение, пишет издание.

На сайте Siberia указано, что в комплексе, который расположен в центре Москвы, размещены традиционные сибирские бани. Клиенты могут выбрать одну из пяти бань. Стоимость посещения начинается от 25 тыс. рублей за гостя.

Адвокат Портнягиной Анастасия Селиванова в разговоре с ТАСС не подтвердила информацию о задержании своей подзащитной.

«Екатерина не была задержана, сейчас она находится на своем рабочем месте», — сказала она.

Тверской районный суд Москвы назначил Портнягиной запрет определенных действий, говорится в карточке на сайте суда. Секретарь суда Мария Освальдо в разговоре с «Москвой» уточнила, что такая мера избрана «без даты». Подробности дела в отношении жены блогера в суде не сообщили.

Адвокаты семьи Портнягиных отказались от комментариев, отмечает Baza.

Дело Портнягина

Дмитрия Портнягина задержали в апреле в Ростове-на-Дону. В отношении блогера и его жены возбуждено дело по двум уголовным статьям: о неуплате налогов на 124 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК).

По версии СК, в 2018-2020 годах Портнягины уклонились от уплаты налогов на 124 млн рублей, переведя более 91 млн рублей на счета «третьих юридических лиц». Из-за несвоевременной уплаты налогов у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей. СК отмечал, что следователям удалось добиться полного возмещения ущерба.

Телеграм-канал Baza писал, что на допросе блогер признался, что в 2018 году разделил доходы между собой, женой и другом детства, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Адвокат Портнягина Михаил Мушаилов подтвердил, что его подзащитный признал вину в неуплате налогов, а также полностью возместил сумму ущерба в 124 млн рублей.

Тверской суд Москвы назначил Портнягину домашний арест. В июне суд продлил срок содержания блогера под домашним арестом до 10 августа.