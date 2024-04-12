Блогера и предпринимателя Дмитрия «Трансформатора» Портнягина задержали в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник и телеграм-канал «112».

Собеседник «Известий» заявил, что Портнягина скоро доставят в Москву для проведения допроса. Его задержание связано с расследованием уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, утверждает источник газеты.

Ранее в пятницу, 12 апреля, Портнягин выложил в своем телеграм-канале пост, в котором рассказал, что заканчивает дела в городе Токмак Запорожской области, а затем выдвигается в Москву. По словам предпринимателя, он привозил гуманитарную помощь в зону проведения российской военной операции.

Накануне, 11 апреля, дома и в офисах коуча прошли обыски. По данным правоохранителей, в отношении Портнягина возбуждено уголовное дело по двум статьям ― о неуплате налогов (ст. 198 УК) и отмывании денег (174.1 УК).

Сам предприниматель говорил, что основную сумму долга перед ФНС в полном объеме погасил в августе 2022 года, а оставшаяся часть задолженности в размере 64 млн рублей состоит из штрафов и пеней, с которыми он не согласен и пытался оспорить в суде.

В тот же день, 11 апреля, задержали его жену Екатерину Портнягину. Ее доставили на допрос якобы как предполагаемого автора схем уклонения от налогов.

Позже Портнягин пообещал выплатить оставшийся долг в течение одного дня, несмотря на то, что находится в отъезде. Вечером 11 апреля в СКР подтвердили, что ущерб по делу полностью возмещен. Супругу Портнягина отпустили.

Кто такой Дмитрий Портнягин

Дмитрий Портнягин по прозвищу «Трансформер» — блогер, сооснователь бизнес-сообщества Club 500, банного комплекса Siberia, клуба премиальных путешествий Transformator travel, автор книги «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать».

По данным Forbes, одно московское рекламное агентство еще в середине 2022 года получило из Федеральной налоговой службы (ФНС) запрос по поводу Портнягина. Представитель бизнесмена Наталья Сосницкая тогда поясняла, что его компания регулярно становится объектом проверок, «как и любая российская компания», и с этим связаны запросы от госслужб.

«Закрытый премиальный бизнес-клуб» Club 500 Портнягина позиционируется как «экосистема» для предпринимателей, включающая нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия. Осенью 2023 года там проводилась проверка, Mash объяснял ее тем, что к Портнягину «появились вопросы» по поводу неуплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов.

Представляющий интересы клуба адвокат Евгений Грицков заверял РБК, что проверка была связана с доносами о якобы совершенных в Club 500 противоправных действиях, на которые полиция «очень активно отреагировала». По словам Грицкова, массовые звонки с жалобами в МВД начались после того, как в клуб не приняли одного из претендентов.

Екатерина Портнягина утверждала, что непринятым в клуб претендентом был экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский. Сам он заявил MSK1.ru, что «хотел сделать контрольную закупку» в связи с жалобами на мошенничество в «особо крупных размерах». Дмитрий Портнягин обещал подать в Следственный комитет жалобу на ложный донос, нанесший ущерб деловой репутации клуба.

Телеграм-канал «112» называл Портнягина в числе российских блогеров, которым могут грозить проверки по уплате налогов. Этот список был составлен после того, как СК завел дело на блогера Валерию Чекалину (Лерчек).