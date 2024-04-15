Тверской суд Москвы отправил бизнес-коуча и блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест на два месяца, до 10 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале. Портнягин проходит обвиняемым по уголовному делу о неуплате налогов на 124 млн рублей и отмывании денежных средств.

В сообщении пресс-службы судов говорится, что Портнягину на период домашнего ареста установили «определенные ограничения», но не уточняется, какие именно. Baza сообщает, что ему запретили пользоваться телефоном и интернетом.

Обвинение объяснило арест тем, что Портнягин имеет загранпаспорт, ВНЖ в ОАЭ и может скрыться за пределы России, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Кроме того, прокурор заявил, что предприниматель поддерживал в соцсетях Украину и украинского президента Владимира Зеленского, а также оппозиционера Алексея Навального.

«Предприниматель всё отвергает — по словам Портнягина, было время, когда он хотел, чтобы Россия и Украина наладили отношения, но это было давно, а сейчас он поддерживает Россию», — передает Baza.

Во время заседания Портнягин рассказал, что свой день рождения — 14 апреля — он провел в изоляторе временного содержания с мужчиной, который застрелил полицейского в лесу в Подмосковье. Также коуч заявил, что не признает свою вину по статье об отмывании денежных средств.

Адвокаты Портнягина попросили суд отпустить его под залог в 10 млн рублей. Представители стороны защиты заявили во время заседания, что коуч пожертвовал более 45 млн рублей на нужды военной операции на Украине.

На суде присутствовала жена Портнягина Екатерина, которая проходит подозреваемой по делу об отмывании денежных средств, передает РИА Новости. Следователь попросил судью удалить ее из зала и ограничить общение между ней и мужем как между фигурантами уголовного дела, однако судья не удовлетворила эту просьбу.

Дело против Портнягина

Дело в отношении Портнягина и его жены возбуждено по двум уголовным статьям: о неуплате налогов на 124 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК). Им грозит до семи лет лишения свободы.

По версии Следственного комитета (СК), в 2018-2020 годах Портнягины уклонились от уплаты налогов на 124 млн рублей, переведя более 91 млн рублей на счета «третьих юридических лиц». В связи с несвоевременной уплатой налогов у блогера и его жены образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей, указывал СК. В то же время ведомство отметило, что следователям уже удалось добиться полного возмещения ущерба.

Адвокат Портнягина Михаил Мушаилов сказал, что его подзащитный признал вину в неуплате налогов, а также полностью возместил сумму ущерба в 124 млн рублей.

11 апреля Портнягин сообщил, что в его доме и в офисах прошли обыски; в тот же день задержали его жену. Коуч в этот момент, по его словам, находился в зоне военной операции на Украине. По словам Портнягина, его жену отпустили из подмосковного СК после 15-часового допроса. Одновременно с этим блогер сообщил, что вместе с женой в «экстренном режиме» решил оплатить всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн рублей, не дожидаясь решения суда. СК подтвердил, что следователям «оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба» по делу.

Самого Портнягина задержали 12 апреля в Ростове-на-Дону и доставили в Москву для дачи показаний.

Портнягин утверждал, что основную сумму долга перед ФНС в полном объеме погасил в августе 2022 года, а оставшаяся часть задолженности в размере 64 млн рублей состоит из штрафов и пеней, с которыми он не согласен и пытался оспорить в суде. При этом, по данным телеграм-канала Baza, на допросе коуч признался, что в 2018 году разделил между собой, женой и другом детства доходы, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

«Предприниматель раскаялся во время допроса. Он рассказал следователям, что по большей части всеми бизнесами в семье занималась жена — сам он больше был маркетологом, снимал видео и подкидывал идеи», — пишет канал.