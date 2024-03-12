Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий намерен обратиться к спецслужбам России, чтобы именно они расследовали покушение на него в Испании. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании», — написал Шарий.

Блогер рассказал, что сначала обращался в испанские спецслужбы и рассчитывал, что они проведут расследование факта покушения на него. Однако правоохранительные органы Испании показали себя некомпетентными и непрофессиональными, отметил Шарий. Он заподозрил их в намеренном нежелании расследовать дело.

Шарий добавил, что готов «по первой просьбе» передать российским спецслужбам всю собранную информацию и данные о подготовке его убийства.

Покушение на блогера

6 марта Шарий рассказал, что подвергся вооруженному нападению в Испании, где он проживает уже более трех лет. Неизвестный мужчина обстрелял из автомата с глушителем автомобиль, в котором блогер находился с женой. Шарий отметил, что знал о готовящемся на него покушении, и почти за неделю до инцидента сообщил об этом местной полиции. Среди данных, которые блогер передал полицейским, была «аудиозапись заказа за €100 тыс.».

Блогер выразил уверенность, что его убийство мог «заказать» украинский президент Владимир Зеленский. Также, по его мнению, к организации преступления причастна украинка Светлана Сучкова (Илющенко), проживающая в Испании. Информацию о ней, как утверждает Шарий, он ранее передавал испанским спецслужбам.

Блогер остался недовольным бездействием правоохранительных органов Испании еще в день покушения. Он отмечал, что спустя 5,5 часов после происшествия ни один сотрудник местной полиции так и не осмотрел его автомобиль, по которому был открыт огонь. Сбором оружия и гильз на месте событий занимались охранники блогера, а не полицейские, утверждает Шарий.

В мае 2022 года блогера задержали в Испании по требованию Украины. На родине Шарию были предъявлены обвинения в госизмене и нарушении равноправия граждан. Ему грозила экстрадиция. После конфискации паспорта Шария отпустили под подписку о невыезде и обязали на регулярной основе отмечаться в суде.

Уже в октябре 2022 года дело закрыли под предлогом отъезда блогера из Испании. Однако позже сам Шарий сообщал, что продолжает находиться в королевстве и не планирует его покидать.