Мировой судья судебного участка № 1 города Суджи и Суджанского района Курской области оштрафовал на две тысячи рублей блогера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов) за въезд на территорию Суджи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Постановлением мирового судьи Аким Гасанов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 55.4 Закона Курской области от 04.01.2003 года № 1-ЗКО „Об административных правонарушениях в Курской области“. Ему назначен штраф в размере 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Блогер не пришел на заседание по этому делу, его интересы представлял адвокат, уточнили в пресс-службе.

22 марта 2025 года Апачев незаконно приехал в освобожденную российскими войсками Суджу. Он снял в городе видео о том, как закрашивает оставленные украинскими военными надписи на стенах зданий и поверх наносит свои граффити — например, «Труба до Киева доведет», «Так будет с Европой» и «Всех убить! Все отнять! Всех любить! Всех обнять!»

В начале апреля суд Курска признал Апачева виновным в мелком хулиганстве по причине поездки в Суджу и сделанных там граффити. Его приговорили к штрафу в размере 70 тысяч рублей.

Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Это был единственный город, который контролировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года.

С резкой критикой в адрес блогера выступил врио главы Курской области Александр Хинштейн. Врио губернатора заявил, что Апачев устроил «пиар на крови» и «наглую провокацию». Он также отметил, что «хайп на трагедии недопустим». По словам Хинштейна, в действиях блогера просматривается три состава административного правонарушения: нарушение запрета на въезд, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм.