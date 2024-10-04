Троицкий районный суд города Москвы отправил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина под домашний арест до 26 ноября по делу о незаконном выводе из России 251 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Суд постановил поместить бывших супругов под домашний арест «на срок 1 месяц 22 суток», до 26 ноября. Об этой мере пресечения ходатайствовало следствие. Чекалиным запрещены определенные действия, включая общение со свидетелями, телефонные переговоры, использование интернета, а также получение и отправку почты.

Валерия Чекалина будет находиться под домашним арестом в съёмном доме в коттеджном посёлке «Миллениум» в подмосковной Истре, а ее бывший муж — в элитном посёлке «Ильинка Лейнхаус» в Московской области. Артем Чекалин не признал свою вину, сообщил его адвокат Константин Третьяков. СМИ отмечают, что Лерчек отметит под арестом свой день рождения: 6 октября ей исполнится 32 года.

Бывшие супруги обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК). Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Новое дело против Чекалиных

О возбуждении против Чекалиных нового уголовного дела стало известно 2 октября. В тот же день Артема и Валерию допросили, после чего задержали на 48 часов. Кроме того, сообщалось и о задержании третьего фигуранта дела — соучредителя фирмы Артема Чекалина «Лейтик мейкап» по торговле косметикой Романа Вишняка.

По информации следствия, блогеры вместе с бизнес-партнером продавали через интернет фитнес-марафон «Идеальное тело». Блогеры предлагали покупателям участвовать в розыгрыше квартиры в Москве и автомобиля Audi. Для этого нужно было заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось юридическое лицо Lerchek fit abu dhabi. Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов, уточняли в МВД. По предварительным данным, в результате противоправных действий за полгода за пределы России было выведено свыше 250 миллионов рублей. Сообщалось, что описываемые события относятся к периоду с сентября 2021 по февраль 2022 года.

Как стало известно телеграм-каналу Baza, продавать марафоны Чекалиным предложил Роман Вишняк. Он взял на себя организационную деятельность и получал за это около 25% от дохода. Попутно Вишняк и Чекалины открыли компанию по продаже косметики и питания, а когда доходы выросли, они решили принимать деньги через банки Дубая. Mash называет ключевой фигурой в деле Артема Чекалина. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае, утверждает канал.

По словам адвоката Лерчек Екатерины Гордон, ее подзащитная «не занималась бухгалтерией и была лицом компании, ни имущества, ни счетов за границей у нее нет», а потому не знала о выводе средств «за ее спиной».