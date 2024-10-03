Блогера Валерию (Лерчек) Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина задержали на 48 часов по делу о нелегальном переводе за рубеж более 250 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Третий фигурант дела — соучредитель фирмы Артема Чекалина «Лейтик мейкап» по торговле косметикой Роман Вишняк. Он задержан на тот же срок.

По данным агентства, все трое признаны подозреваемыми по статье о переводе валюты средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Следствие предположительно запросит для фигурантов домашний арест и запрет определенных действий, пишет «Коммерсант».

Артем Чекалин находился на допросе в полиции с утра 2 октября, Валерия Чекалина прибыла в отдел вечером с командой адвокатов, рассказал источник RT. По его словам, полиция после допроса собиралась отпустить обоих, но Валерия, «судя по всему, наговорила лишнего».

«Артем Чекалин уже собирался ехать домой, все были уверены, что обоих отпустят. Но когда с допроса вышла Валерия, бывшим супругам объявили о задержании на 48 часов. После этого с ней случилась истерика: кричала, плакала, падала на пол», — заявил собеседник канала.

Чекалину увезли в изолятор временного содержания, сообщила ее адвокат Екатерина Гордон. По ее словам, блогер «не занималась бухгалтерией и была лицом компании, ни имущества, ни счетов за границей у нее нет».

«Если за ее спиной, обкрадывая по факту ее, выводились деньги , она не знала», — утверждает Гордон.

Она также заявила о запугивании матери Чекалиной и недопуске к ней адвоката.

Что известно о новом деле против Чекалиных

О возбуждении против Чекалиных нового уголовного дела стало известно 2 октября. В квартирах, загородных домах и офисах, связанных с экс-супругами, прошли обыски.

По данным «Ъ», инкриминируемый Чекалиным и Вишняку эпизод связан с продажей фитнес-марафонов «Идеальное тело» и относится к периоду с сентября 2021 по февраль 2022 года. Блогеры предлагали покупателям двух марафонов участвовать в розыгрыше квартиры в Москве и автомобиля Audi. Для этого нужно было заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось юридическое лицо Lerchek fit abu dhabi, пишет издание.

В нарушение закона Чекалины не уведомили Федеральную налоговую службу (ФНС) об открытии счетов в иностранной юрисдикции. По данным газеты, операции по переводу средств клиентов за границу фигуранты проводили как покупку информационных продуктов. Полиция считает организатором схемы Артема Чекалина, а Романа Вишняка — его пособником.

Baza утверждает, что продавать марафоны Чекалиным предложил Роман Вишняк. Он взял на себя организационную деятельность и получал за это около 25% от дохода. Попутно Вишняк и Чекалины открыли компанию по продаже косметики и питания, а когда доходы выросли, они решили принимать деньги через банки Дубая, пишет канал. Оплата шла с помощью ссылки сразу в банк ОАЭ, что следователи расценивают как перевод денег по фиктивным документам, отмечает Baza.

В марте 2023 года в отношении Чекалиных было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 млн рублей и отмывании средств. По версии следствия, Валерия Чекалина оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, при этом зарабатывала больше.

В начале 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Чекалины полностью возместили налоговую недоимку, пени и штраф размере 504 млн рублей. К марту уголовные дела против Лерчек по всем эпизодам закрыли. Тогда же Валерия сообщила, что разводится с мужем, летом бракоразводный процесс завершился.