В Москве в отношении «известных блогеров» заведено уголовное дело о незаконном выводе за границу более 250 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. ТАСС и Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы уточнили, что речь идет о Валерии Чекалиной (Лерчек), ее бывшем муже Артеме, а также их бизнес-партнере.

В отношении блогеров возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

По информации следствия, блогеры вместе с бизнес-партнером продавали через интернет «информационный продукт — фитнес-марафон». При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 миллионов рублей», — отметила Ирина Волк.

Ведомство также опубликовало видео обысков в доме Чекалиных, а также в квартире, которую силовикам пришлось вскрыть.

В раскрытии преступления участвовали специалисты Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также сотрудники УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк», уточнила спикер МВД.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия по выявлению деталей правонарушения и его соучастников.

Дело против Чекалиных

О возбуждении против Чекалиных нового уголовного дела стало известно 2 октября. В тот же день Артема и Валерию допросили, после чего задержали на 48 часов. Кроме того, сообщалось и о задержании третьего фигуранта дела — соучредителя фирмы Артема Чекалина «Лейтик мейкап» по торговле косметикой Романа Вишняка.

По данным «Коммерсанта», инкриминируемый Чекалиным и Вишняку эпизод связан с продажей фитнес-марафонов «Идеальное тело» и относится к периоду с сентября 2021 по февраль 2022 года. Блогеры предлагали покупателям двух марафонов участвовать в розыгрыше квартиры в Москве и автомобиля Audi. Для этого нужно было заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось юридическое лицо Lerchek fit abu dhabi, пишет издание.

Как стало известно телеграм-каналу Baza, продавать марафоны Чекалиным предложил Роман Вишняк. Он взял на себя организационную деятельность и получал за это около 25% от дохода. Попутно Вишняк и Чекалины открыли компанию по продаже косметики и питания, а когда доходы выросли, они решили принимать деньги через банки Дубая. Mash называет ключевой фигурой в деле Артема Чекалина. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае, утверждает канал.

По словам адвоката Лерчек Екатерины Гордон, ее подзащитная «не занималась бухгалтерией и была лицом компании, ни имущества, ни счетов за границей у нее нет», а потому не знала о выводе средств «за ее спиной».

В марте 2023 года в отношении Чекалиных было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 млн рублей и отмывании средств. В начале 2024 года в СК заявили, что Чекалины полностью возместили налоговую недоимку, пени и штраф размере 504 млн рублей. К марту уголовные дела против Лерчек по всем эпизодам закрыли. Тогда же Валерия сообщила, что разводится с мужем, летом бракоразводный процесс завершился.