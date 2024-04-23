Евросоюз рассматривает введение санкций против компаний из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Гонконга, которые Брюссель подозревает в поставке подсанкционных товаров вопреки ограничениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

По данным агентства, речь идет о «более чем дюжине» компаний. ЕС считает, что они экспортировали в Россию запрещенные европейские товары на «миллионы евро», которые впоследствии якобы использовались для военных целей.

Согласно документу, речь идет о технологиях, связанных с навигационными системами для ракет, антенны и компоненты, используемые в военной компьютерной технике. По данным Bloomberg, большая часть оборудования произведена в ЕС или США.

Компании из Китая и Гонконга предположительно предоставляли России спутниковые изображения и другие технологии, говорится в публикации.

О каких конкретно компаниях идет речь, агентство не уточняет. Утверждается, что против некоторых из них уже действуют американские санкции. Часть фирм, которые рассматриваются на предмет включения в санкционный список, связаны с российскими и белорусскими физлицами и компаниями, следует из документа.

Ожидается, что страны ЕС начнут обсуждать новый пакет санкций до конца апреля. Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев, отмечает Bloomberg.

Евросоюз ввел предыдущий, 13-й пакет санкций против России в феврале 2024 года ― к годовщине начала военной операции на Украине. В список вошли более ста физических и более 80 юридических лиц.

Под ограничения попали в том числе компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Шри-Ланки. По версии Брюсселя, они поддерживают российский военно-промышленный комплекс и участвуют в обходе санкций.

В марте Европарламент одобрил законопроект об уголовном наказании за обход санкций ЕС. Согласно документу, такие действия, как помощь в незаконном въезде в ЕС, торговля подсанкционными товарами и осуществление запрещенной финансовой деятельности будут считаться уголовными преступлениями во всех странах блока. Директива пока не вступила в силу.

США, в свою очередь, готовят санкции против китайских банков, узнал The Wall Street Journal (WSJ). По данным источников издания, такая мера рассматривается на случай, если Вашингтону не удастся дипломатическим путем убедить Китай прекратить поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться для производства оружия.

По версии США, Пекин является для России основным поставщиком схем, деталей самолетов, машин и станков, а ключевыми посредниками в этом экспорте служат китайские банки.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал беспочвенными обвинения США по поводу торгово-экономических отношений между КНР и Россией. По словам дипломата, китайское правительство контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и нормативными актами. «Мы настоятельно призываем США к тому, что раздувание пламени, очернение других и перекладывание вины — это не путь к решению проблемы Украины», — заявил Вэньбинь.