Состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2024 года выросло более чем на $26 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Список «Индекса миллиардеров» включает в себя 500 человек, в нем оказалось 26 россиян.

Индекс миллиардеров Bloomberg — это постоянно обновляемый рейтинг самых богатых людей мира, составляемый с 2012 года. Он является динамическим показателем личного благосостояния, основанным на отчетах Bloomberg и изменениях рынков и экономики в целом. Показатели чистого капитала обновляются каждый рабочий день после закрытия торгов в Нью-Йорке.

По данным рейтинга, больше всех из российских миллиардеров за семь месяцев заработал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал увеличился на $6,37 млрд и достиг $25,2 млрд. В общем рейтинге BBI Мельниченко занимает 75-е место.

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Также высоким приростом дохода отличились основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал увеличился на $5,89 млрд — до $26,8 млрд, и основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, заработавший $3,24 млрд. Суммарно его состояние оценили в $27,9 млрд, что позволило ему стать вторым среди богатейших россиян и занять 63-е место в списке.

Выше всех из граждан России по оценке общего капитала в «Индексе миллиардеров» расположился один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин с состоянием в $31,6 млрд. Он занял 56-ю строчку. За семь месяцев Потанину удалось, по оценке Bloomberg, приумножить свои активы на $498 млн.

Впервые издание включило в рейтинг BBI создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Его совокупное состояние оценивается в $9,15 млрд. В общем рейтинге он занял 279 строчку, а среди богатейших россиян — 17-ю.

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Также среди российских предпринимателей в рейтинге числится богатейшая женщина страны, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. С общим капиталом в $8,39 млрд она расположилась на 322-м месте списка, став 20-й среди российских миллиардеров.

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Наибольшие убытки за первую половину года понес основатель холдинга USM, под чьим контролем находится крупнейший производитель железной руды в стране «Металлоинвест» и холдинг «МегаФон», Алишер Усманов. Его состояние снизилось на $4,86 млрд — до $16,2 млрд, следует из данных рейтинга. Тем не менее в общем списке он занял 130-ю строчку.

На первом месте рейтинга богатейших бизнесменов в мире находится основатель SpaceX и владелец соцсети Х Илон Маск с общим состоянием в $252 млрд. Вторую строчку занял основатель компании Amazon Джефф Безос с суммарным капиталом $209 млрд, а третью — французский магнат и глава LVMH Бернар Арно.