Руководство американского информагентства Bloomberg News уволило репортера Дженнифер Джейкобс, которая была соавтором материала об обмене заключенными между Россией и странами Запада, пишет CNN. Заметка была опубликована на сайте Bloomberg до того, как факт обмена был официально подтвержден.

Новость, о которой идет речь, была опубликована 1 августа в 7:41 утра по североамериканскому восточному времени (15:41 мск). В материале говорилось, что репортер The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович уже освобожден.

В служебной записке, которую главный редактор Bloomberg Джон Миклтвейт направил сотрудникам редакции, указано, что текст был опубликован «преждевременно». Гершкович и другие участники обмена были освобождены через некоторое время в аэропорту Анкары.

Вскоре после публикации заметки сотрудник Bloomberg, имя которого не называется, написал на своей странице в соцсети X, что для него было «величайшей наградой в карьере» работать над новостью об освобождении Гершковича. Позже он удалил этот пост.

В то же время материал на сайте агентства был обновлен — в статье появилось указание на то, что заключенные на момент публикации еще не были освобождены. CNN пишет, что статья была дополнена в 8:59 утра по восточному времени (16:59 мск) 1 августа.

Белый дом в конце июля проинформировал несколько американских СМИ о предстоящем обмене заключенными и наложил эмбарго на публикацию новостей о нем, отмечает источник CNN. Новостные редакции, включая CNN, согласились не сообщать о готовящемся обмене, чтобы не навредить процессу. В частности, газета The Wall Street Journal (WSJ) не собиралась публиковать статью об освобождении Гершковича, пока его не передадут американской стороне в аэропорту Анкары. После выхода материала на сайте Bloomberg представители Белого дома позвонили в редакцию и попросили удалить материал, но агентство отказалось, передает CNN.

В служебной записке Миклтвейт утверждает, что преждевременное сообщение агентства «могло поставить под угрозу согласованный обмен, в результате которого они [заключенные] оказались на свободе».

«Даже если наша история, к счастью, ничего не изменила, это было явным нарушением редакционных стандартов, благодаря которым этому отделу новостей доверяют во всем мире», — подчеркнул главред Bloomberg.

Миклтвейт добавил, что редактор по стандартам Bloomberg провел «полное расследование», в результате которого агентство приняло «дисциплинарные меры в отношении ряда причастных лиц». Также издание намерено пересмотреть свой рабочий процесс, чтобы убедиться, что подобные провалы «не повторятся».

Кроме того, Миклтвейт написал письма с извинениями каждому из участников обмена, а также извинился перед главным редактором WSJ Эммой Такер.

Дженнифер Джейкобс написала на своей странице в X, что не хотела сделать ничего, что «могло бы поставить в опасность кого-либо из участников обмена» или нарушало бы эмбарго Белого дома. «Я работала рука об руку с моим редактором, придерживаясь редакционных стандартов и принципов», — заверила она.

«Меня, как журналиста, на уровне, который сложно описать, угнетает мысль о том, что я могла подвергнуть риску безопасность коллеги-репортера. Я так рада, что Эван Гершкович и другие [участники обмена] дома. <…> Я глубоко уважаю Wall Street Journal и всю работу, которую они проделали, чтобы вернуть одного из своих сотрудников домой», — написала Джейкобс.