Китайские чиновники рассматривают возможность продажи TikTok бизнесмену Илону Маску в случае, если запрет приложения в США вступит в силу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Верховный суд США рассматривает законопроект, который требует прекратить использование TikTok на территории страны с 19 января. Финальное решение пока не принято, но во время прений 10 января судьи дали понять, что, скорее всего, поддержат закон.

Китайские чиновники хотят, чтобы соцсеть оставалась в собственности ByteDance, а компания оспаривает потенциальный запрет с помощью исков. Вместе с тем официальные лица КНР уже начали обсуждать план действий на такой случай — в рамках обширной дискуссии о том, как работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, утверждает Bloomberg.

Согласно одному из сценариев, который якобы рассматривался китайским правительством, компания Маска X — бывший Twitter — возьмет под свой контроль TikTok US и будет совместно управлять бизнесом. В таком случае TikTok может поддержать усилия X по привлечению рекламодателей, а основанная Маском компания искусственного интеллекта xAI могла бы получить к огромным объемам данных, которые генерирует TikTok.

Собеседники Bloomberg отмечают, что переговоры в Пекине показывают, что судьба TikTok, возможно, больше не находится под личным контролем ByteDance. При этом официальные лица Китая признают, что им предстоит вести сложные переговоры с администрацией Трампа по тарифам, экспортному контролю и другим вопросам. Переговоры о дальнейшей судьбе TikTok воспринимают как потенциальную область для примирения, утверждает Bloomberg.

Источники агентства сообщают, что обсуждения дальнейшей судьбы TikTok носят предварительный характер — китайским чиновникам еще предстоит прийти к какому-либо консенсусу. Неясно, известно ли ByteDance о переговорах китайского правительства, участвуют ли в них TikTok и Маск, пишет Bloomberg.

В то же время в разговоре с Variety представитель TikTok отверг вероятность продажи соцсети Маску.

«Нельзя ожидать, что мы будем комментировать чистый вымысел», — заявил он.

Аудитория TikTok в США — 170 млн человек, стоимость американского подразделения может достигать $40—50 млрд, подсчитали аналитики Bloomberg Intelligence. Неясно, как Маск смог бы осуществить такую сделку, потребовалась бы для этого продажа других активов или правительство США одобрило бы ее.

Bloomberg отмечает, что у американского бизнесмена положительная репутация среди многих сотрудников ByteDance в Китае. Он считается очень успешным предпринимателем, у которого есть опыт взаимодействия с китайским правительством в рамках его бизнеса Tesla Inc., добавил источник.

Однако руководители ByteDance неоднократно заявляли, что их приоритет — борьба с американским законодательством, которое требует от базирующейся в Пекине компании продать или прекратить свою деятельность в США из соображений национальной безопасности. Юристы TikTok утверждают, что это законодательство нарушает законы о свободе слова. При этом в Верховном суде заявили, что соображения безопасности имеют приоритет над свободой слова, указывает Bloomberg.

В апреле американский президент Джо Байден подписал законопроект, который запрещает TikTok в США, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение следующих 270 дней.

Трамп, который вступит на пост президента США 20 января, пытался отсрочить запрет TikTok. 26 декабря он встретился с генеральным директором компании ByteDance Шоу Цзы Чу. Республиканец говорил, что «тепло относится» к этой соцсети, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре.

В 2020 году Трамп, занимая тогда пост президента США, заявил о намерении запретить скачивание TikTok и мессенджера WeChat (принадлежит китайской Tencent). В частности, он подписал указы, которые запрещают американцам «иметь какие-либо дела» с ByteDance и Tencent. После победы Джо Байдена на президентских выборах американский Минторг «заморозил» введение этих ограничений.