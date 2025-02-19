Госсекретарь США Марко Рубио пообещал европейским союзникам сохранить санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Рубио заявил об этом во время телефонного разговора, проведенного после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии 18 февраля.

В официальном сообщении Госдепартамента детали этого разговора не приводятся. Рубио поговорил с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании, а также с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, уточняется в пресс-релизе.

«Госсекретарь проинформировал министров иностранных дел о встрече. Группа договорилась поддерживать тесные контакты в процессе работы по достижению долгосрочного прекращения конфликта в Украине», — говорится в сообщении.

После переговоров в Эр-Рияде Марко Рубио заявил, что сторонам придется пойти на уступки для урегулирования на Украине и упомянул в этом контексте санкции против России. Госсекретарь отметил, что страны ЕС, представителей которых на встрече в Саудовской Аравии не было, в какой-то момент должны будут сесть за стол переговоров, поскольку они вводили санкции против России.

В Еврокомиссии заявили, что ЕС не пойдет на смягчение санкций против России, если США ослабят их в рамках потенциального соглашения по урегулированию на Украине. Сейчас Евросоюз работает над 16-м пакетом санкций. По словам главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, ограничения в основном затронут энергетический сектор.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев перед переговорами в Эр-Рияде заявил, что американские компании потеряли более $300 млрд из-за ухода с российского рынка. По его словам, представителей США эта сумма удивила.