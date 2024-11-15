Президенту России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют в пятницу, 15 ноября, провести телефонный разговор, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство уточняет, что это будет первый прямой контакт двух лидеров почти за два года.

Как отмечается в публикации, разговор Путина и Шольца состоится «в критический момент» для Украины, которой предстоит третья зима в военном противостоянии с Россией, притом что «значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена».

Кроме того, растет неопределенность относительно поддержки Киева со стороны его западных союзников с учетом победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января 2025 года. Трамп резко критикует масштабы американской военной и финансовой помощи Украине и обещал завершить конфликт на Украине «за 24 часа». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ноябре назвал его слова «преувеличением».

Германия является вторым по величине донором Украины после США и ранее пообещала Киеву «миллиарды евро» дополнительной помощи, напоминает Bloomberg.

Сам Шольц 11 ноября подтвердил, что «собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время». Он рассказал, что процесс подготовки к переговорам с российским лидером «активно ведется уже давно» и предусматривает параллельное согласование со многими партнерами. На вопрос журналиста телеканала ARD о том, когда именно может состояться телефонный разговор, Шольц ответил, что «в скором времени».

Последний раз Шольц и Путин говорили по телефону в декабре 2022 года. Как уточнили тогда в Кремле, лидеры двух страны обсудили «различные аспекты ситуации вокруг Украины».