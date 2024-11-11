Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в скором времени проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью на телеканале ARD.

«Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», — сказал Шольц (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что не пойдет на контакт «в одностороннем порядке».

По словам немецкого канцлера, процесс подготовки к переговорам с российским лидером «активно ведется уже давно» и предусматривает параллельное согласование со многими партнерами.

На вопрос журналиста о том, когда именно может состояться телефонный разговор, Шольц ответил, что «в скором времени».

В начале октября немецкая газета Die Zeit сообщила со ссылкой на источники в правительстве о планах Шольца связаться с Путиным уже в ноябре для обсуждения подготовки к саммиту Большой двадцатки в Бразилии.

Позднее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский лидер не хочет обсуждать с Шольцем посредничество в мирных переговорах по Украине.

В Кремле заявили, что со стороны германской администрации не поступало запросов на проведение телефонного разговора между лидерами двух стран.

Bloomberg в конце сентября передавал со ссылкой на источник, что союзники Украины обсуждают возможность обратиться к Путину перед встречей G20 в Бразилии. Неназванные собеседники агентства уточняли, что как минимум одна страна-союзница Украины выступила с предложением о «новом раунде контактов» с Путиным — будь то со стороны Зеленского или лидеров других стран.

Последний раз Олаф Шольц разговаривал по телефону с Владимиром Путиным в декабре 2022 года.