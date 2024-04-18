В российские Вооруженные силы планируется набрать больше контрактников, чтобы избежать массовой мобилизации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями.

Россия стремится не повторять мобилизацию образца осени 2022 года, говорят собеседники агентства. По словам двух источников, российское армейское командование «отчасти полагается» на то, что контракт подпишут некоторые нынешние призывники.

Ставка сделана на постепенный приток новых сил, а не на «одномоментный призыв 300 тыс. человек», пишет Bloomberg. Российская армия в течение года могла бы пополнить свои ряды на такое количество человек, принимая ежемесячно по 30 тыс. новобранцев, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

При этом, по его мнению, имеющихся сил и желающих подписать контракт, «по-видимому достаточно» при нынешней стратегии России.

Крупный приток боевых сил может понадобиться для получения контроля над Харьковом, Запорожьем или Одессой, рассуждает Bloomberg. Российская армия обладает преимуществом в боеприпасах и продолжает наступать. В США и Европе растут опасения, что она добьется «серьезных успехов» в ближайшие недели, говорят источники агентства. Следующей ключевой целью российских военных издание называет город Часов Яр на Донбассе, который находится на возвышенности и имеет стратегически важное значение.

Что говорят в Госдуме о вероятности мобилизации

Слухи о новой волне мобилизации в России возникают с конца марта. В публикации издания «Верстка»* утверждалось со ссылкой на источники в Минобороны, администрации президента и региональных правительствах, что в российскую армию якобы планируется набрать 300 тыс. человек из числа резервистов, запасников и демобилизованных солдат срочной службы.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил RTVI, что в российской армии хватает контрактников и мобилизация «попросту нецелесообразна» на сегодняшний день.

Украинские власти и западные СМИ выдвигали предположения, что мобилизацию в России могут объявить после теракта в «Крокус Сити Холле». Президент Украины Владимир Зеленский в частности заявил, что 1 июня в России якобы планируется объявить мобилизацию 300 тыс. человек.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI заверил, что «мобилизации не будет». По его словам, система комплектования Вооруженных сил «позволяет выполнять все поставленные задачи» военной операции.

Депутат Гурулев заявил RTVI, что потребности в мобилизации «у нас в принципе нет», поскольку потребность в личном составе «с лихвой закрывается добровольцами», подписавшими контракт.

Российские военкоры в свою очередь распространили информацию о том, что мобилизацию якобы планируют провести в мае. Картаполов в разговоре с RTVI назвал мобилизацию «пройденным этапом», отметив, что ее не будет в мае «ни при каких условиях».

* признано Минюстом России иноагентом