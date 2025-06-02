2 июня в Стамбуле должен пройти второй раунд прямых переговоров между делегациями из России и Украины. В их преддверии зарубежные СМИ обратили внимание на эскалацию боевых действий, особенно — нападение украинских дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Как пишет Reuters, Россия и Украина по-прежнему далеки друг от друга в вопросе прекращения огня, а боевые действия, тем временем, усиливаются.

Агентство назвало атаку беспилотников в воскресенье, 1 июня, на российские авиабазы вдали от границы с Украиной «одной из самых амбициозных атак» ВСУ за все время военного конфликта. Вместе с тем Reuters со ссылкой на украинские ВВС пишет и про «самое большое количество ударов за ночь» российскими беспилотниками по Украине в тот же день.

Тем не менее в Турции обе делегации должны представить проекты меморандумов, в которых изложат условия мира. Согласно украинскому документу, с которым ознакомились в Reuters, Киев требует следующее для заключения мирного соглашения:

Отсутствие ограничений на военную мощь Украины;

Требование репараций от России;

Невозможность международного признания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России;

Отправной точкой для переговоров о территории станет нынешняя линия фронта.

Bloomberg также пишет, что перспективы мира между Россией и Украиной остаются отдаленными. Агентство назвало атаку украинских дронов «одной из своих самых смелых воздушных атак на территории России», а удары российских военных по Украине «одними из самых продолжительных».

«Вой воздушных сирен [на Украине] длился более девяти часов, что обострило напряженность перед важными мирными переговорами», — подчеркивает Bloomberg.

Атака украинских дронов 1 июня стала одной из самых масштабных с начала военного конфликта, пишет The New York Times.

«Насилие того дня показало, что боевые действия между двумя противниками только обостряются, хотя в понедельник в Стамбуле они должны встретиться на очередном раунде переговоров о прекращении огня», — говорится в статье NYT.

Киев давно «сетует», что не может предотвратить атаки со стороны Москвы, так как партнеры Украины ввели ограничения на удары западным оружием вглубь России, пишет The Washington Post.

«Операция в воскресенье продемонстрировала, что Украина нашла способ использовать собственное оружие для достижения ранее недостижимых целей», — отмечает WP.

Высокопоставленный американский чиновник заявил The Wall Street Journal, что Украина не уведомила администрацию президента США Дональда Трампа о нанесении ударов беспилотниками по российским авиабазам.

Немецкий портал Spiegel в статье под названием «„Перл-Харбор“ Путина» задается вопросом, поменяет ли «тайное нападение» украинских дронов ход российско-украинского конфликта.