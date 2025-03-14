Следственный комитет России в ходе расследования дела о массированной атаке беспилотников 11 марта на столичный регион признал потерпевшими и допросил более 70 граждан. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта, проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов», — уточнила она.

Кроме того, в рамках расследования назначено более 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские и взрывотехнические, в том числе по обнаруженным поражающим элементам, которыми были начинены взрывные устройства «для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры».

В ночь на 11 марта над территорией России была предотвращена самая массированная атака БПЛА: силы ПВО сбили 343 дрона, из них 91 — над Московской областью, шесть — в районе Курской АЭС.

В результате от полученных травм скончались три человека — все они были сотрудниками производственного комплекса и распределительного центра компании «Мираторг» в подмосковном Домодедово. Еще 18 человек пострадали, среди них есть дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

В ночь на 14 марта украинские беспилотники второй раз за неделю атаковали столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых дронах, губернатор Московской области Андрей Воробьев — о трех. Минобороны об отражении атаки БПЛА в ночь на 14 марта не заявляло.