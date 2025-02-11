Боевые действия на Украине могут завершиться через один-два месяца, при этом финалом конфликта может стать «болезненный компромисс» для украинцев. Об этом заявил мэр Кива Виталий Кличко на форуме «Демократическая стойкость Украины».

«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что их сложно назвать позитивными. <…> Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», — сказал Кличко.

По его словам, после окончания боевых действий пройдут выборы, которые могут стать «борьбой на уничтожение» для всех политических сил «примерно с теми же самыми лозунгами». Мэр Киева считает, что в этот момент население страны может «болезненно воспринимать так называемый компромисс».

Кличко подчеркнул, что пока неизвестно, каким именно он будет, но «компромисс будет болеть у каждого из нас».

«Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние, потому что мы видим по истории разных стран — после военных действий, учитывая депрессивное настроение, такие вещи уже происходили», — напомнил Кличко.

В конце января Кличко опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на окружение главы государства. В частности, речь шла о новом начальнике Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимуре Ткаченко.

Кличко обвинил Ткаченко, который якобы «блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов», в попытке узурпировать власть в столице и высказал подозрение, что Зеленский при его назначении в декабре руководствовался политическими мотивами. Мэр Киева призвал президента Украины «не допустить уничтожения местного самоуправления как одного из базовых принципов демократии».

В 2023 году украинское издание «Страна» писало об «обострении давнего конфликта» между офисом Зеленского и Кличко. В партии президента «Слуга народа» обвинили киевского мэра в недоступности укрытий в столице. Поводом стала гибель трех человек от обломков ракеты возле закрытого бомбоубежища. Конфликт породил слухи о том, что президентский офис готовит отставку Кличко.