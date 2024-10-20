Король Великобритании Карл III в ходе официального визита в Австралию провел всего 10 минут на обеде, устроенном в его честь, хотя это было всего лишь второе по счету запланированное мероприятие в программе его короткой поездки. Guardian напоминает, что этот визит стал первым для британского правителя после того, как тот публично объявил о диагностированном у него онкологическом заболевании.

По данным СМИ, меню обеда в честь Карла III было «очень сиднейским»: гостям подавали спаржу гриль с толчеными оливками, маринованного осьминога, вафли с чернилами кальмара, баррамунди (белого морского окуня) и утиное конфи. Однако британский монарх вышел из-за стола еще до того, как подали первое блюдо.

Перед уходом из здания парламента Нового Южного Уэльса, где проходил обед, король подарил австралийским законодателям песочные часы, дав понять, что одним из важных качеств в их работе является краткость. Подарок вызвал смех, поскольку Карл III перевернул часы и покинул зал, пока песок сыпался вниз.

До этого в тот же день Карл III и королева Камилла посетили англиканскую церковь Святого Фомы в Северном Сиднее. В своей проповеди епископ Северного Сиднея Кристофер Эдвардс призывал паству к миру во всем мире, пока протестующие снаружи держали плакаты с надписями «Империя, построенная на геноциде» и «Деколонизация».

Наряду с протестующими посмотреть на королевскую пару собрались и сотни людей, которые размахивали австралийскими флагами (Австралийская монархическая лига бесплатно раздавала их тысячами). Внезапно Карл III с супругой решили приветствовать толпу, и полиции пришлось экстренно обеспечивать дополнительные меры безопасности. Люди передавали Камилле букеты цветов, которые тут же забирали и уносили помощники.

Обед в здании законодательного совета Нового Южного Уэльса был приурочен не только к визиту Карла III, но и к двухсотлетию первого правительства, сформированного в Австралии. Глава совета Бен Франклин провел для британского короля и его супруги экскурсию по залам, в ходе которой монарх полюбовался картиной «Нгурра Джагун» («Родина») художника из Гумбайнгирра Кима Хили.

Нынешний визит Карла III в Австралию — уже 17-й для него. По сравнению с предыдущими поездками его программа и маршрут выглядят крайне скромно, поскольку составлены с учетом самочувствия монарха. Ради путешествия король вынужден был приостановить курс лечения от рака, поэтому должен вернуться в Великобританию как можно скорее. Он посетит только Сидней и Канберру, приняв участие в нескольких мероприятиях.

В 1983 году принц Чарльз приезжал в Австралию со своей предыдущей супругой, принцессой Уэльской Дианой, которая за пару лет до этого уже побывала в стране, навещая свою мать Фрэнсис Рут Шанд Кидд на овцеводческой ферме недалеко от Ясса. В ходе первого приезда Дианы уже в статусе принцессы австралийцы оказали ей невероятно теплый и даже восторженный прием. Газета Canberra Times писала: «Принцесса, совершающая свой первый официальный визит в Австралию, вызывает гораздо больший интерес, чем ее супруг». Последствии Диана признавала, что ее популярность у австралийцев спровоцировала ревность Чарльза и усилила напряженность в их браке.

Сейчас, отмечает Guardian, австралийцы принимают королеву Камиллу с не меньшим восхищением. Теперь им с супругом предстоит поездка в Канберру, где в понедельник, 21 октября, Карл III возложит венок в Зале памяти Австралийского военного мемориала. После этого они с женой выйдут на публику по дороге к мемориалу For our Country, а потом посетят здание парламента. Затем королевская чета посадит два дерева на территории Ярралумлы и направится в Ботанический сад, где прослушает доклад о влиянии чрезвычайной климатической ситуации на флору.

Во вторник, 22 октября, Карл III и королева Камилла вернутся в Сидней для участия в еще нескольких мероприятиях, включая барбекю и публичное выступление в Сиднейском оперном театре. В среду, 23 октября, король вылетит в Самоа на встречу глав правительств стран Содружества.