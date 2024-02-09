Британская королевская семья объявила, что у 75-летнего короля Карла III был выявлен рак. О том, как это событие повлияет на общественную и политическую жизнь страны, рассказывает для RTVI из Лондона аналитик международной консалтинговой компании Global Counsel Александр Смотров.

Почему королевская семья решила опубликовать сведения о болезни Карла III

В случае с Елизаветой II и ее поколением информация о болезнях членов королевской семьи публиковалась не всегда, хотя периодически некие сведения все равно всплывали, особенно когда это было связано с их пребыванием в больнице или какими-то операциями. Она иногда выходила на поверхность, но обычно уже постфактум. Важно отметить, что все-таки у них не было выявлено каких-то таких болезней или состояний, которые на долгое время выводили или потенциально могли вывести их из строя.

Я думаю, существуют две главные причины, по которым они решили обнародовать информацию о состоянии здоровья короля. Во-первых, это общее понимание того, что нужно быть более открытыми во избежание разных слухов, спекуляций и утечек. Плюс, сыграла свою роль общая линия на открытость, поскольку Карл III хочет показать, что он тоже человек своего возраста, которому так или иначе не чужды человеческие слабости и болезни. Мне кажется, что это еще и способ привлечь внимание общественности, пожилых людей к тому, что свое здоровье не надо пускать на самотек и вовремя проверяться. В Англии, прямо скажем, это делают далеко не все.

Вторая же причина — необходимость подготовить общество к разным вариантам развития событий. Нам говорят, что рак был выявлен на довольно ранней стадии, и есть все предпосылки к тому, что его удастся удерживать под контролем. Однако горизонт планирования Карла III должен быть скорректирован, и необходимо показать людям, что ситуация находится под контролем, а короля могут заменять в случае необходимости другие члены семьи. Наконец, это намекает на то, что, в зависимости от развития событий, может быть принято и неожиданное решение — вплоть до отречения Карла III от трона, чего в современной истории еще не было, и социум тоже должен быть к этому готов.

Будут ли британцы сильно сожалеть, если не очень популярного в народе короля не станет

Когда Карл III восходил на престол, уже было ясно, что никаких рекордов пребывания на нем, как это было в случае с его матерью, он побить не сможет в силу возраста и других естественных причин. Его правление изначально виделось как достаточно короткое, но насколько — тогда никто не знал. Неизвестно это точно и сейчас. Это могут быть два-три года, а могут быть и 15-20 лет.

Сможет ли он за него оставить какой-то свой след в истории, изменить монархию и ее отношения с другими институтами Великобритании и с публикой — это второй вопрос. За те полтора года, которые он является королем де-факто (и чуть меньше года де-юре после коронации), он, на мой взгляд, нашел некий модус операнди с британским обществом.

Действительно, народ не испытывает к нему чувство всеобъемлющей любви. Но, с другой стороны, его действия не встречают противодействия или неприязни. Он функционирует как солидный, крепкий глава государства. Люди понимают, что Карл долго этого ждал, что тоже влияет на их отношение к королю. При этом свои обязанности он выполняет, вкладывая в них определенную энергию, душу и силу.

В отличие от своей матери, он не брал на себя обязательства править до конца своих дней. По крайней мере народ не воспринимает его как того, кто с самой юности был предназначен для престола. Если же говорить про Елизавету, то никто не мог даже помыслить о том, что она отречется от престола по старости или по состоянию здоровья.

Но мы видим другие примеры в других королевских домах Европы — скажем, в Нидерландах, в Бельгии, в Испании. Или вот например в Дании глава государства с какого-то момента решила добровольно уйти на пенсию, пока она еще в состоянии это сделать, и обновить таким образом монархию. В Британии даже разговоры об этом находились под негласным табу, поскольку Елизавета не допускала такой возможности.

Мне кажется, что Карл чуть более открыт к такому решению, и, если понадобится, он сможет его принять, поскольку народ не будет против. Впрочем, думаю, что этот момент король захочет максимально оттянуть и по возможности все-таки продлить свое правление, чтобы попытаться оставить после себя некий след в истории.

Насколько королевский дом смог решить проблемы, связанные с постоянными скандалами вокруг него в последние годы

Был решен важный вопрос о том, кто все-таки является «ядром королевской семьи», как это принято называть в Великобритании. В него входят те ее члены, которые постоянно на виду, регулярно исполняют государственные и публичные обязанности.

С одной стороны, это позволяет сфокусировать на них внимание публики, а с другой — избавиться от лишних историй, скандалов и вовлеченности многих второстепенных членов королевской семьи в формирование ее репутации. То есть, по сути не превращать один из основных британских институтов в мыльную оперу.

Перечислим этих людей. После Карла следует Камилла, королева. Дальше идет принц Уэльский Уильям, его жена Кэтрин и их дети, которые еще маленькие, но тем не менее постоянно находятся на виду. Есть принцесса Анна, сестра короля, а также принц Эдвард и его жена София. Они сейчас унаследовали титул герцога и герцогини Эдинбургских.

Принц Эндрю и младший сын Карла принц Гарри в силу определенных скандалов и историй, связанных с их выбором жизненного пути, были отстранены от «ядра», «рабочей группы». Они продолжают оставаться ближайшими членами королевской семьи, участвуют в неформальных собраниях, но на них не возложены публичные обязанности. Все двоюродные братья, племянники и прочая родня полностью выведены за рамки официальной королевской семьи, опять же чтобы не размывать внимание общества.

Если говорить о линии престолонаследия, то она определяется соответствующими британскими законами, которые были с годами немного изменены, — допустим для того, чтобы допустить к этому процессу женщин. Тем не менее основная линия престолонаследия остается незыблемой, власть передается от отца к старшему ребенку — или от матери к старшему ребенку, как это было в случае с Елизаветой. Это основной сценарий. Никто его не хочет лишний раз нарушать или как-то искусственно модифицировать. Но, опять же, это тоже не исключено.

Могут возникнуть разные обстоятельства, когда у монарха возникнет желание отречься, или, скажем, погибнет наследник. Но пока такое развитие событий не просматривается. Все продвигается по разумному сценарию. После Карла на престол должен взойти на престол Уильям, а за ним — его старший сын.

Повлияет ли возможная смерть Карла на политику Великобритании

Это событие может лишь косвенно повлиять на политическую жизнь Великобритании, потому что король не вмешивается в политический процесс. Конечно, он принимает в нем участие и непосредственно следит за ним, подписывая все законы, имея при этом право вето. Однако в новейшей истории не было примеров, когда монарх бы пользовался этим правом. Еженедельный диалог короля с премьер-министром продолжается и будет продолжаться, даже несмотря на то, что сейчас многие обязанности по причине болезни были с Карла сняты.

Однако уход короля может повлиять на политику Великобритании не напрямую, оказав влияние на ее отношения с другими странами Британского содружества. После этого предполагаемого события они могут подвергнуться определенному критическому анализу или пересмотру. Главным цементом Содружества была Елизавета, и уже когда Карл сменил ее на троне, начались разговоры о необходимости изменения степени и статуса взаимоотношений Великобритании с Австралией, Канадой и многими другими странами. Эти разговоры могут возобновиться.

Если же говорить обо всем остальном, то мне не кажется, что британское общество сейчас готово говорить о каком-то сценарии избавления от монархии или радикальном уменьшении ее роли. Все это происходит более естественным путем, постепенно, а не за счет внезапно спровоцированной острой общественной дискуссии.

Сейчас на повестке дня стоит ряд других куда более важных проблем, которые нужно обсуждать, решать политическими методами правительству, парламенту и так далее. Я не думаю, что в данный момент начнется какой-то большой пересмотр роли королевской семьи в британской жизни. Вряд ли на нашем веку мы увидим в Британии какое-то иное политическое устройство, нежели монархия.

Готов ли Уильям стать королем

Он уже достаточно настроен на эту роль — его подготавливали к ней с детства. Это видно и по свидетельствам современников, и по его собственному отношению и поведению в монаршей семье. Ему уже 42 года, и это уже не такой молодой возраст, какой был, допустим, у Елизаветы, когда она взошла на престол гораздо раньше, чем ожидала. Ее отец слишком рано умер, ей пришлось очень быстро усваивать правила и набирать политический вес во время пребывания на престоле.

Для Уильяма это будет, конечно, проще, потому что он во всем этом варится с детства, наблюдая сначала за своей бабушкой, а теперь за отцом. Полагаю, он готов взять на себя все полагающиеся ему роли по поддержке других членов королевской семьи, государственного аппарата, чиновников и королевского двора. Его собственная жена и дети тоже очень крепко вписаны в картину британской монархии, готовы его поддерживать и не быть источником раздражения.

Это сильно отличает Уильяма от его брата Гарри и его семьи, которые несомненно захотели бы если не устранить монархию, то серьезно ее поменять. Уильям, мне кажется, намного в большей мере традиционалист в этом плане. Тем не менее он представляет новое поколение людей, которые вступили во взрослую жизнь в XXI веке. Поэтому все же от него стоит ждать эволюционных шагов во взаимоотношении монархии с обществом, правительством и в других сферах, но никак не радикальных.

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