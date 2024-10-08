При британском королевском дворе готовятся к смерти короля Карла III и смене власти, пишут издания The Daily Beast и InTouch со ссылкой на экспертов и осведомленные источники. Они напоминают, что в феврале у Его величества диагностировали рак, но в октябре он приостановил терапию.

The Daily Beast утверждает, что члены королевской семьи рассчитывали на долгожительство Карла III по примеру его родителей — дожившего до 99 лет отца или умершей в возрасте 96 лет матери, королевы Елизаветы II. Однако, по данным издания, близкие к семье источники утверждают, что из-за диагностированного у Его величества онкологического заболевания ожидания изменились.

Теперь, пишет The Daily Beast, при дворе строят планы на случай смерти Карла III и восхождения на престол его старшего сына — принца Уэльского Уильяма, которому предстоит стать королем Вильгельмом V. Уильям является наследником королевского престола Великобритании с 8 сентября 2022 года.

Еще в апреле 2024 года британское правительство провело ревизию плана под кодовым названием «Менайский мост», составленного на случай смерти короля. В этот план входят действия, которые надо будет предпринять после кончины Карла III, включая официальное объявление о его смерти, организацию официального траура и торжественных похорон. Разрабатывать этот план начали еще осенью 2022 года после смерти королевы Елизаветы II.

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Источники The Daily Beast утверждают, что через несколько дней после обнародования информации об онкологическом заболевании Карла III принц Уильям назначил своим личным секретарем опытного отставного дипломата Яна Патрика, который восемь лет проработал в Форин-офисе. Предполагается, что Патрик должен был помочь принцу подготовиться к восхождению на трон. Однако, пишет издание, планы самого Уильяма нарушились болезнью жены — принцессы Уэльской, Кейт Миддлтон, которой тоже диагностировали рак, сделали операцию и назначили курс химиотерапии.

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The Daily Beast пишет, что младший сын короля Карла III — герцог Сассекский, принц Гарри — пребывает в замешательстве, поскольку рассчитывал на многолетнее правление своего отца и его прощение, чтобы когда-нибудь вернуться в лоно семьи. Скандальные интервью и мемуары, в которых принц выдвигал против родственников громкие обвинения, могут навсегда отлучить Гарри и его супругу Меган Маркл от двора, если королем станет его брат Уильям, считают источники издания.

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Бывший дворецкий королевской семьи Грант Харольд сообщил журналистам, что по «сигналу» принца Гарри в конце сентября была организована его встреча с отцом в Нью-Йорке. Еще один дворецкий короля рассказал, что герцог Сассекский очень любит своего отца и восхищается им. Однако, как утверждают источники The Daily Beast, против воссоединения принца Гарри с Карлом III выступает королева Камилла, которая якобы призвала супруга «не торопиться» и «сбавить обороты» в общении с сыном, чтобы не нервничать во время лечения рака.