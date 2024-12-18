Бывший посол США по особым поручениям Стивен Рапп после посещения двух массовых захоронений в городах Кутайфа и Наджха в пригороде Дамаска сообщил агентству Reuters, что больше 100 тысяч человек могли погибнуть в Сирии из-за «машины смерти», которая действовала при режиме Башара Асада.

«У меня нет особых сомнений относительно таких цифр, учитывая то, что мы видели в этих массовых захоронениях», — сказал Рапп.

По его словам, речь идет о «системе государственного террора, которая стала машиной смерти».

Глава «Сирийской оперативной группы по чрезвычайным ситуациям», базирующейся в США, Муаз Мустафа после посещения Кутайфы также заявил, что только там захоронены не меньше 100 тысяч тел.

Как отмечает Reuters со ссылкой на международную комиссию по пропавшим без вести лицам в Гааге, всего в Сирии есть до 66 пока непроверенных мест массового захоронения. Согласно данным комиссии, в стране пропали без вести больше 157 тысяч человек.

Глава комиссии Кэтрин Бомбергер пояснила, что для семей поиск может оказаться долгим и трудным.

«Для ДНК-теста потребуется, чтобы не менее трех родственников предоставили контрольные образцы ДНК и взяли образец с каждого из этих скелетных останков, найденных в могилах», — сказала она.

Накануне Госдеп сообщил, что США взаимодействуют с органами ООН, чтобы гарантировать, что сирийский народ «получит ответы и понесет ответственность».

С 27 ноября сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) начали наступление на районы, находившиеся под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вошли в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

Изначально местонахождение главы Сирии было неизвестно, но позже МИД России сообщил, что Асад решил оставить занимаемый пост и покинул страну. Источник в Кремле говорил агентству ТАСС, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище. Агентство Bloomberg утверждало, что покинуть Сирию Асаду помогли российские разведчики.

После свержения действующей власти силы в Сирии разделились, часть вооруженных группировок поддерживают Турция или США, на севере страны свои позиции пытаются укрепить курды, на юге — Израиль. Агентство Reuters отмечало, что самым влиятельным внешним игроком в Сирии теперь стоит считать именно Турцию.

Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера ХТШ*, 10 декабря объявил о своем назначении главой временного правительства, которое будет сформировано под его руководством.

*организация признана в России террористической и запрещена