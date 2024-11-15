С территории Курской области в Сумскую область Украины оказались вывезены 23 гражданина России, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, личности россиян уже установлены, и сейчас власти запускают процедуру их возвращения на родину.

«Сегодня мы установили большее количество — 23 человека, в отношении которых нами установлены достоверные сведения о том, что они находятся в Сумской области, у нас имеются подтвержденные данные от их родственников, у нас имеются документы, подтверждающие их личность», — рассказала омбудсмен (цитата по ТАСС).

По ее словам, в числе этих россиян есть новорожденный ребенок, женщина пожилого возраста с трехлетней внучкой и инвалид-колясочник. Личности всех 23 граждан установлены, отметила омбудсмен.

Как рассказала Москалькова, российская сторона уже подготовила пакет документов, необходимый гражданам для перехода через границу и возвращения на родину. Данные находятся на рассмотрении в офисе украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Также, по словам российского омбудсмена, в процедуре возвращения россиян на родину принимает участие Международный комитет Красного креста.

В начале недели Москалькова сообщила, что российские власти работают над возвращением на родину 13 граждан, вывезенных с территории Курской области.

22 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «часть мирных жителей была вывезена за пределы России, их судьба на данный момент неизвестна».

В октябре Москалькова сообщила, что получила более тысячи сообщений о пропавших в Курской области гражданах. Такие же данные приводили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».