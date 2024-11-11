Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возможном возвращении 13 россиян, перемещенных в Сумскую область. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по защите прав человека Татьяна Москалькова.

«Есть достоверные сведения о 13 гражданах Российской Федерации, перемещенных в Сумскую область Украины. И сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию. Это самая главная сегодняшняя тема, чтобы мирные граждане жители Курской области были обеспечены безопасностью, всем необходимым и возвращением на родину», — сообщила она.

По словам омбудсмена, больше всего обращений сейчас приходит, связанных с выделением жилищных свидетельств, и она знает, что руководство Курской области сегодня очень глубоко работает по этой теме.

«Надо учесть, что территория объявлена территорией, где чрезвычайная ситуация, и в этом случае задействуются средства и федерального уровня. И может быть даже в первую очередь. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время будет разрешен вопрос о порядке выдачи свидетельств, и, соответственно, люди получат возможность выехать с опасных территорий и получить соответствующее жилье», — добавила Москалькова.

В конце сентября глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с августа, когда началось вторжение ВСУ в регион, местные власти получили более 770 заявлений от граждан, чьи близкие пропали. Губернатор добавил, что с тех пор удалось разыскать 268 человек.

22 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «часть мирных жителей была вывезена за пределы России, их судьба на данный момент неизвестна».

В октябре Москалькова сообщила, что получила более тысячи сообщений о пропавших в Курской области гражданах. Такие же данные приводили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».