Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах сможет завершить российско-украинский конфликт на выгодных для Киева и Запада условиях, но без возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины. Такое мнение выразил в своей колонке для Daily Mail бывший премьер-министр и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Британский политик рассказал, что встретился с Трампом после совершенного на него покушения.

«Я как никогда убежден, что у него хватит сил и смелости все исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное распространение конфликта», — заявил Джонсон.

По его мнению, Трамп может положить конец военным действиям на Украине на «правильных» для Киева и Запада условиях. «Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным в том, что именно он сделает, если будет избран. Но вот что он может сделать», — пишет политик.

Джонсон считает, что в первую очередь Трамп мог бы ускорить предоставление военной помощи Украине и снять «нелепые», с точки зрения экс-премьера, ограничения на удары американским оружием по российской территории.

По мнению Джонсона, это помогло бы ВСУ оттеснить российские войска, после чего Трамп «мог бы предложить сделку». Согласно этому сценарию, России «придется отступить как минимум» до границ, существовавших до начала военной операции в феврале 2022 года, пишет британский политик.

«Чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальная часть Украины должна быть признана свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО, и абсолютно готовой к скорейшему вступлению в них», — говорится в колонке Джонсона.

После завершения конфликта украинские военные могли бы заменить часть американского контингента, размещенного в Европе, поскольку они уже хорошо освоили технику НАТО, считает бывший премьер-министр Британии.

Россия, по мнению Джонсона, сможет объявить об успехе военной операции и денацификации Украины, а для русскоязычного населения Украины могут быть предусмотрены особые меры защиты.

При «правильном подходе» победа Киева в конфликте могла бы привести к новым и гораздо более благоприятным отношениям с Россией, считает Джонсон. Он добавил, что это будет непросто, но Трамп после покушения показал, что «обладает характером, необходимым для выполнения этой работы».

План Трампа по Украине

Дональд Трамп не раз обещал в случае своей победы на выборах в прекратить военные действия на Украине до вступления в должность президента, то есть до января 2025 года. В июле Трамп впервые за три года поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего заявил, что Москва и Киев могут «договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию».

Трамп публично не разглашал детали своего мирного плана. Издание Politico писало, что его инициатива предусматривает переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть территорий Москва может сохранить за собой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Трампом об условиях мирного урегулирования не ведутся.

По данным Reuters, двое ключевых советников Трампа предложили план, по которому Украина обязана вступить в переговоры, чтобы не лишиться поддержки США. В случае отказа России от переговоров Вашингтон, согласно инициативе, усилит поддержку Киева.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью CNN, что политика экс-президента США по Украине в случае его переизбрания приведет к «разрушительным» для Киева уступкам России. По словам Болтона, Трамп «понятия не имеет», как вести переговоры об урегулировании конфликта, и четкого плана у него нет.

Болтон добавил, что США помогают Украине «не по доброте сердечной и не из милосердия», а потому, что это лежит «в основе интересов американской национальной безопасности».