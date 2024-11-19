Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает разрешение со стороны США Украине наносить удары западным оружием вглубь России соответствующим международному праву. Об этом он заявил перед началом заседания глав Минобороны стран ЕС в Брюсселе.

«После длительных дискуссий президент [США Джо] Байден разрешил использование дальнобойного оружия — до 300 километров вглубь территории России. Это очень хорошая новость для Украины, они просили об этом», — отметил Борелль.

Он также пояснил, что в Евросоюзе этот вопрос относится к национальной компетенции. По словам Борреля, «некоторые страны уже идут по этому пути открыто, другие делают это без слов, кто-то пока ничего не заявил».

«Но я уверен, что они последуют примеру США, позволив бороться с Россией на территории России… Это полностью соответствует международному праву», — сказал глава евродипломатии.

Боррель ожидает аналогичных действий от всех стран ЕС.

О том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России ракетами ATACMS, сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным агентства Reuters, Украина планирует применить дальнобойное оружие уже «в ближайшие дни».

В Кремле считают, что решение США, если оно действительно было принято, означает «качественно новый виток напряженности». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги с тем, чтобы «продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать нагнетание напряженности вокруг этого конфликта».

На следующий день, 18 ноября, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер не смог публично подтвердить или опровергнуть информацию о том, что администрация действующего главы государства Джо Байдена разрешила Украине наносить удары по территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. По словам Файнера, Вашингтон принимает решения исходя из ситуации «на поле боя». В частности, сейчас, по оценке Белого дома, конфликт на Украине обострился из-за возможного размещения военных сил иностранного государства на территории России.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что ракеты ATACMS могут использовать «преимущественно для атак в Курской области». По словам источника, решение применять снаряды в этом российском регионе обусловлены возможным нахождением там северокорейских войск, помогающих в борьбе с ВСУ. Чиновник объяснил телеканалу, что США намерены помогать украинским подразделениям «удерживать Курскую область как можно дольше».