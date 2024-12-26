Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев, который летел на разбившемся 25 декабря самолете AZAL из Баку в Грозный, погиб. Об этом екатеринбургскому изданию E1 сообщил его брат. Кроме того, некролог опубликован в паблике VK факультета филологии и медиакоммуникаций ВятГУ, где молодой человек учился на журналиста.

Пресс-служба «Уральских авиалиний» после этого тоже выпустила сообщение с подтверждением гибели сотрудника авиакомпании. «С большим прискорбием вынуждены сообщить, что наш коллега Рамин Агаев погиб в результате крушения самолёта авиакомпании AZAL. По трагической случайности он был пассажиром этого рейса. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рамина», — говорится в публикации.

В «Уральских авиалиниях» не стали отвечать на вопрос RTVI о том, будет ли авиакомпания оказывать какую-либо помощь семье погибшего бортпроводника.

О том, что 28-летний Агаев находился на борту самолета, упавшего при посадке в казахстанском аэропорту Актау, стало известно еще вчера — вскоре после авиакатастрофы. Информацию об этом подтвердили сами «Уральские авиалинии». Его имя упоминалось в списке пассажиров-россиян.





В «Уральских авиалиниях» заявляли изданию URA.ru, что молодой человек предположительно жив. «По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил», — поясняли в пресс-службе авиаперевозчика.

Родственники молодого человека тоже надеялись, что он среди выживших. Они рассказали, что Рамин, который родился в Кирове, последние два года проживал в Москве. С 24 по 29 декабря у него были выходные, и он воспользовался этим, чтобы отвезти племянника в Баку к бабушке. Накануне, 25 декабря, Агаев должен был вернуться из азербайджанской столицы в российскую с пересадкой в Грозном, а сегодня, 26 декабря, планировал выйти на работу.

«Мы смотрим список выживших: тут есть фамилия Агаев, но сказано, что гражданин Кыргызстана. Дай бог, это ошибка. Надеемся, что Рамин скоро выйдет на связь», — говорил RT брат Агаева. Сегодня он сообщил журналистам, что его родственник погиб.

В некрологе, который опубликовали в сетевом паблике факультета Вятского госуниверситета, где учился Агаев, говорится, что молодой человек был «талантливым, умным, добрым, занимался музыкой».

«Робкая надежда, что жив и просто не выходит на связь, увы, не оправдалась… В авиакатастрофе близ Актау, Казахстан, погиб наш выпускник направления “Журналистика” 2018 года», — говорится в публикации.

Крушение рейса Баку — Грозный 25 декабря

Пассажирский лайнер Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполняя рейс J28243 из Баку в Грозный, ушел на запасной аэродром — в казахстанский Актау, но при посадке резко снизился и ударился о землю. В результате воздушное судно развалилось на две части, и передняя взорвалась и загорелась.

На борту находилось 62 пассажира и пятеро членов экипажа — 42 гражданина Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое граждан Киргизии. Погибли 38 человек, включая одного ребенка. Выжили 29 человек, в том числе три члена экипажа. Выжившие находились в хвостовой части самолета, среди них девять россиян.

В Росавиации заявили, что, по предварительным данным, решение уйти на запасной аэродром в Актау было принято командиром воздушного судна «после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту».

Заслуженный летчик России, бывший капитан авиакомпании «Россия» Олег Серов заявил RTVI, что перед посадкой пилот шел «без нормального управления». «На тренировках такому не учат, не делают, потому что это неестественно. Пилот же не самоубийца», — пояснил он.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшем смерть двух и более лиц. Для расследования Генпрокуратура Казахстана создала следственно-оперативную группу, в которую вошли сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вынужден был отменить свое участие в неформальном саммите глав стран СНГ и вернулся в Баку из Петербурга. В стране в связи с гибелью ее граждан объявлен национальный траур.