Никулинский районный суд Москвы признал виновным в пропаганде наркотических средств блогера Сергея Косенко, ранее заочно арестованного из-за видеоролика, на котором видно, как мужчина бросает в сугроб своего двухмесячного сына. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Индивидуальный предприниматель Косенко Сергей Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей в доход государства», — говорится в тексте официального сообщения.

В начале 2022 года 36-летний Сергей Косенко опубликовал в соцсетях видеоролик, где он бросает младенца в снег. На тот момент на него были подписаны 6,9 млн пользователей. За сутки видео набрало более 10 тысяч комментариев, многие из которых содержали резкую критику в адрес блогера.

В ответ на критику мужчина принес свои извинения и заявил, что бросил в снег не живого младенца, а куклу в одежде своего сына, после чего наложил лицо и мимику с помощью монтажа. Его адвокат Сергей Жорин также сказал, что видео было изготовлено с помощью «монтажа и куклы-манекена».

На поступок Косенко также обратили внимание глава комитета Госдумы по делам материнства, отцовства и детства Нина Останина, которая пообещала обратиться в Следственный комитет, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая назвала видео постановочным и обвинила блогера в разрушении «идеалов трепетного отношения к ребенку».

Вскоре после этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении дела в отношении Косенко и инициации вопроса о выдаче блогера правоохранительным органам.

В октябре стало известно, что Косенко, проживающий за рубежом, был объявлен в розыск по одной из статей Уголовного кодекса. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь шла о ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 111 (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В середине января пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила о том, что Басманный районный суд арестовал Косенко на два месяца, по предъявленным статьям мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.