В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ 15 февраля погибли семь человек, в том числе годовалый ребенок. Минобороны России сообщило, что над областью было сбито 14 снарядов, выпущенных реактивной системой залпового огня RM-70 «Вампир», которая имеет дальность до 42 км. RTVI поговорил с депутатом Госдумы и военным экспертом о том, каким может быть ответ российской стороны и как от атак обезопасить мирных жителей.

В июне 2023 года президент Владимир Путин «аккуратно» допустил, что если обстрелы российских регионов будут продолжаться, то на Украине может быть создана «санитарная зона» на таком удалении, чтобы «невозможно было бы доставать нашу территорию». В январе этого года военный обозреватель Геннадий Орлов сказал, что расширить зону безопасности на границе с Белгородской областью — это главное, пока же между Белгородом и Харьковом «серая зона».

Военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

Да, можно создать кордон, но надо понимать, что за этим кордоном есть ракеты, которые бьют на 200, 300, 500 км. Все эти ракеты есть в распоряжении ВСУ.

Сделать буферную зону — это достаточно серьезная работа, которая требует вливания дополнительных ресурсов в те воинские части, которые сейчас занимаются решением задач специальной военной операции. Когда это произойдет, в каком объеме это произойдет — это большой вопрос.

Для того, чтобы эти ресурсы появились, необходимо некоторое напряжение военно-промышленного комплекса и необходим личный состав.

Если мы возьмем Авдеевку, это решит проблему только Донецка. К сожалению, проблему Белгорода это не решит. Нам надо двигаться дальше.

Наверное, метров по 50 в день мы сейчас продвигаемся, а надо двигаться хотя бы по несколько километров в день. Тогда есть шансы, чтобы получить какой-то результат. К сожалению, ситуация на передовой гораздо более сложная, чем кажется.

Мы располагаем превосходством в области ракетного вооружения. Соответственно, мы будем наносить удары по целям на территории Украины, по городам типа Харьков, Киев и т.д.

Мы будем наносить удары по объектам двойной инфраструктуры. Мы будем наносить удары по военным целям. Мы будем снижать боевые способности ВСУ. И у нас для этого есть средства — это наши ракетные войска, наши авиационные ракетные системы, наземные и морские. Здесь у нас абсолютное превосходство на данный момент, и мы будем этот фактор использовать.

Депутат Госдумы от Белгородской области Наталия Полуянова

Я уверена, что все поручения президента [по защите региона от обстрелов] выполняются. Но я считаю, что не уполномочена комментировать работу военных.

Что касается укрепления самого города и создания мер безопасности для жителей — многие СМИ показывали и бомбоубежища, и укрепление остановок, и отдельные бетонные строения для того, чтобы во время ракетной опасности люди могли как можно быстрее укрыться.

Что касается города, поддержки жителей и работы всех оперативных служб, работы правительства региона, я могу сказать, что каждый человек на своем месте сегодня делает то, что должен для того, чтобы удержать ситуацию в формате стабильности.

Это [обстрел Белгорода] отвратительная террористическая акция. Не первый раз президент очень четко дал характеристику происходящему. Сегодня опять жертвы. Это дети, это взрослые люди.

Поэтому, я считаю, что должны быть предприняты самые решительные действия. Должна быть дана правильная мировая оценка. Сегодня Мария Захарова очень четко сказала, что нужно, чтобы международное сообщество внимательно посмотрело на это. Не однобоко, а внимательно.