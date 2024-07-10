Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), который отбывает в колонии наказание по нескольким статьям, попросил президента России Владимира Путина о помиловании. Текст обращения духовника публикует агентство URA.RU.

«Прошу Вас помиловать и освободить меня от дальнейшего отбытия наказания по следующим основаниям. В 1998 году я был пострижен в рясофор (иночество), в 2001 рукоположен во священника, в 2001 году пострижен в мантию, а в 2006 году в великую схиму», — пишет отец Сергий.

Духовник отмечает, что за указанное время помог в строительстве 20 храмов и пяти монастырей на территории Свердловской области, в числе которых Мужской монастырь Царственных Страстотерпцев, Среднеуральский женский монастырь, Мужской монастырь — скит в честь Апостола Иоанна Богослова и другие. Также на территории отдельных монастырей были возведены храмы.

По словам отца Сергия, за период его руководства Среднеуральский женский монастырь (2005-2020 годы) приобрел «социальное значение».

«На территории монастыря был корпус для онкобольных людей (хоспис); в школе при монастыре, где обучалось до 100 человек детей, прививали любовь к Родине, русской истории и культуре, преподавали иностранные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, греческий. Выпускники школы получили образование в высших учебных заведениях России», — пояснил экс-схиигумен.

Отец Сергий утверждает, что «образование и семейное тепло» в монастыре получили тысячи детей и сирот. В частности, с 2014 года он привез семьи с малолетними детьми из зоны боевых действий на Украине и «обеспечивал их всем необходимым».

«Тысячи людей приезжали в монастырь до его закрытия. Монастырь всегда молился за власти и воинство», — подчеркнул отец Сергий.

Комментируя церковный конфликт со своим участием, духовник заявил, что «деструктивные силы» пытались использовать в публичном пространстве его имя и имя Среднеуральского женского монастыря в своих интересах, однако «у них это не получилось». Отец Сергий объясняет это тем, что он «категорически публично высказал свою позицию». «Я не против власти и воинства, я патриот своей страны, и эти, так называемые силы, утратили ко мне какой-либо интерес», — пишет духовник.

«Прошу прощения у Вас, Владимир Владимирович, и у всех, кого огорчил своими словами. Никакого злого умысла у меня не было. Цели внести раскол или смуту я не преследовал, о чем свидетельствует мой путь в период служения Богу и мое последующее поведение в заточении. Мой образ жизни по пути покаяния к смирению через самоукорение», — заявил отец Сергий.

Участие в боевых действиях на Украине

Экс-схиигумен отметил, что многие люди, отбывающие сроки в колонии, отправились в зону боевых действий на Украине и «вернулись героями». Отец Сергий также просил отправить его в зону военной операции, однако ему отказали «по причине преклонного возраста».

«Однако я не оставляю этих попыток, и снова пишу заявление с просьбой отправить меня на СВО», — указывает он.

По словам духовника, сейчас он попросил всех, кого знает, оказать благотворительную помощь бойцам, находящимся в зоне боевых действий на Украине. В результате чего «серьезная гуманитарная помощь была оказана военнослужащим 24 отдельной гвардейской бригады специального назначения и 177 отдельному гвардейскому полку Морской пехоты Каспийской флотилии, участвующим в СВО».

Среди прочего, за время нахождения в СИЗО экс-схиигумен поддержал строительство в Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на его территории.

Духовник указывает, что на сегодняшний день он отбыл уже более половины назначенного срока. По его словам, состояние его здоровья «оставляет желать лучше», поскольку он болеет «рядом серьезных заболеваний». «После освобождения по любым основанием буду вести тихую жизнь пенсионера», — пояснил он.

«Прошу вас, Владимир Владимирович, помиловать и освободить меня. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32)»», — заключил отец Сергий.

Дело Сергия

В апреле 2020 года в Среднеуральском женском монастыре разгорелся скандал, когда его духовник и основатель Сергий опубликовал на YouTube-канале «Движение царский крест» видеоролик с проповедью, где он отрицал COVID-19, критиковал закрытие храмов в период пандемии и говорил, что россиян лишают свободы. Эта запись позже была заблокирована. После этого Екатеринбургская епархия запретила Сергию проводить проповеди, так как его мнение противоречило позиции РПЦ.

В июне 2020 года Романов предстал перед судом. Тогда его обвиняли в распространении заведомо ложной информации (статья 207.1 УК), он получил штрафа в размере 90 тыс. рублей и лишился сана.

После этого Сергий вместе со сторонниками «захватил» Среднеуральский женский монастырь. Из-за возникших разногласий из монастыря уехали некоторые монахини и настоятельница игуменья Варвара Крыгина.

В июле 2020 года Романов снова был признан виновным в возбуждении вражды и ненависти, суд назначил новый штраф в 18 тыс. рублей. В октябре того же года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия за нарушение священнической присяги, а Следственный комитет возбудил дела по факту истязания детей на территории монастыря. По информации следствия, с 2004 по 2019 год в монастыре избили семерых детей. В конце декабря отца Сергия задержали, после чего доставили в Москву.

В 2021 году отца Сергия осудили на 3,5 года за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправстве (ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК). Суд признал его виновным в истязании детей, проживавших на территории Среднеуральского монастыря, в течение 15 лет.

В январе 2023 года Бабушкинский суд признал виновными отца Сергия (Николая Романова) и его пресс-секретаря Всеволода Могучева в возбуждении ненависти и вражды, а также унижении достоинства человека в составе организованной группы (пункт «в», ч.2 статьи 282 УК). Их приговорили к 7 и 5 годам колонии общего режима соответственно. В сентябре того же года Мосгорсуд сократил их сроки на один месяц.