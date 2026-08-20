Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру запретил ношение в стране бурок и никабов. Теперь за ношение одежды, закрывающей лицо, в Португалии ввели штрафы в размере до €3 тыс. Об этом сообщает RTP.

«Лицо следует воспринимать как главный элемент человеческой идентичности и общения», — заявил Сегуру в своем обращении.

Он признал, что принятие и обсуждение этого закона были «чувствительными в общественном и культурном плане». По словам президента, «признание того, что женщины должны скрывать все свое лицо, подразумевает дисбаланс, несовместимый с ценностями равенства и равного достоинства мужчин и женщин, ценностями, которые лежат в основе европейских демократий».

Предложение о введении жестких правил ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо, выдвинула ультраправая партия Chega октябре 2025 года. В финальном чтении проект одобрили сразу несколько крупных политических сил, против голосовали левые партии, считающие, что инициатива может спровоцировать волну исламофобии. Итоговый вариант документа, названный португальскими СМИ «законом о бурке», был одобрен парламентом страны в июле.

Закон запрещает ношение в общественных местах любых типов одежды, скрывающей лицо или затрудняющей идентификацию человека. Также запрещается принуждение к ношению такой одежды по причинам, связанным с полом, религией, возрастом или происхождением.

За нарушение закона предусмотрены штрафы в размере от €150 до €3 тыс. Исключения составят случаи, когда ношение закрывающей лицо одежды будет связано с проблемами со здоровьем, профессиональной деятельностью (речь идет в том числе об артистах) или в связи с погодными условиями. Также штрафы не будут налагаться в местах богослужений, в консульских и дипломатических объектах, на борту самолетов.