Бывшая турецкая «дочка» Сбербанка — DenizBank, который является одним из крупнейших банков Турции, — с начала 2024 года массово практикует отказы в открытии счетов россиянам, сообщает РБК со ссылкой на двух посредников.

Ранее они помогали российским гражданам заводить счета в турецких банках и теперь утверждают, что в DenizBank это стало практически невозможно сделать. О том, что такая проблема действительно существует, РБК заявил и работающий в Стамбуле управляющий партнер юридической компании Lenar Wealth Management Ленар Рахманов.

При этом источник ТАСС утверждает, что «никаких официальных запретов для россиян на открытие счетов в турецком Denizbank нет», но во всех частных банках Турции поводятся «усиленные проверки в контексте санкций при открытии счетов иностранцам».

Один из посредников — Сергей Овсянников — рассказал, что с начала 2024 года DenizBank одобряет в среднем лишь каждую десятую заявку на открытие счета от россиян, причем в расчет не берутся даже наличие ВНЖ и прописки. «Банк делает исключения только клиентам с большим депозитом от $100 тысяч и выше», — утверждает собеседник РКБ.

По словам Рахманова, лояльность DenizBank к россиянам определяется «калибром клиента», личными договоренностями с конкретным отделением и тем, кто представляет интересы потенциального владельца счета.

Еще один посредник — Елена Чернышова — напомнила, что ранее DenizBank открывал счета россиянам на основании одного лишь загранпаспорта. Теперь же, по ее словам, банк требует ВНЖ и турецкую прописку, но и при их наличии оставляет за собой право на проверку клиента. Чернышова подчеркнула, что с таким пакетом документов россиянам проще обратиться в другой банк.

Сергей Овсянников утверждает, что с конца 2023 года условия открытия счетов для россиян ужесточил и Emlak Katılım: этот банк стал требовать рабочий ВНЖ, отклоняя заявки российских граждан с туристическими, медицинскими и студенческими видами на жительство, а также собственников недвижимости.

Остальные пользующиеся популярностью у россиян турецкие банки — Vakıfbank, ZiraatBank и İşBank — за последние полгода не меняли условия открытия счетов, заявили собеседники РБК из числа посредников.

DenizBank до 2019 года принадлежал Сбербанку и долгое время оставался одним из немногих турецких банков, лояльно относящихся к российским гражданам. Ужесточать условия их обслуживания он (как и другие банки Турции) начал осенью 2022 года, после того как президент России Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации.

Тогда же турецкие банки прекратили обслуживание банковских карт платежной системы МИР. Западные СМИ писали, что США и ЕС активно давят на власти Турции, чтобы финансовые организации страны прекратили помогать России в обходе санкций.

После ужесточения условий DenizBank начал выдавать гражданам России карты под депозит в размере 10 тысяч лир и одобрял преимущественно заявки тех, кто пользовался услугами посредников. Летом 2023 года клиенты банка столкнулись со списаниями средств со своих счетов, которые в приложении были обозначены как комиссии за управление счетом.

В феврале 2024 года DenizBank разослал своим российским клиентам письма с требованием прислать копии документов, подтверждающих их право на проживание в Турции. После этого представитель банка в одном из его филиалов в Анкаре заявил РИА Новости, что кредитная организация не вводила запретов на открытие счетов россиянам и продолжает их обслуживать при наличии депозита от $10 тысяч.

В начале февраля стало известно, что турецкие банки закрывают счета российских компаний из опасений перед вторичными санкциями США.