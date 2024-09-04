Бывший ректор Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) Александр Федоров, арестованный по делу о растрате до ноября, заключил контракт с Минобороны России, чтобы отправиться в зону проведения военной операции на Украине. Об этом во время судебного заседания в среду, 4 сентября, заявил сам Федоров, сообщило издание «Новый Калининград».

По информации издания, экс-ректор подписал контракт с оборонным ведомством еще три недели назад. Однако, по словам Федорова, статус рассмотрения его заявления все еще не известен.

«Следствие до сих пор не разъяснило мне право заключить контракт с Минобороны. Хотя за это время я успешно прошел медицинскую комиссию, со своей стороны подписал контракт с Министерством обороны для отправки на СВО», — приводит слова Федорова «Новый Калининград».

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда отметило, что бывший ректор БФУ лишь высказал намерение отправиться в зону военного конфликта и прошел медкомиссию. Но «документального подтверждения заключения соответствующего контракта он не предоставил суду», уточнили в пресс-службе.

Слушания по делу Федорова о присвоении и растрате состоялись 4 сентября в Ленинградском районном суде Калининграда. Судья принял решение продлить экс-ректору срок содержания под стражей на два месяца — до 8 ноября. Сторона защиты ходатайствовала о переводе Федорова под домашний арест, однако ей было отказано в прошении.

Как сообщал «Новый Калининград», во время заседания экс-ректор КФУ также просил отправить его под домашний арест. Одним из аргументов он указал то, что продолжает заниматься наукой, в частности выполняя заказ для Минобрнауки по составлению учебника по философии, и дома у него был бы доступ к личной библиотеке и необходимым книгам.

«Научная работа составляет смысл моей жизни, а домашний арест дает возможность получения доступа в библиотеки, поскольку я продолжаю работу над учебником по философии по заказу федерального учебно-методического объединения Министерства науки и высшего образования, которое готовится к новому изданию, переизданию по учебнику Русской религиозной философии, автором которого я и являюсь», — утверждал Федоров.

Александра Федорова задержали 9 июля. Следственный комитет (СК) завел против него и его заместителя Елены Мялкиной уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения»).

По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 год подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 млн рублей. В прокуратуре Калининградской области пояснили, что задержанный ректор издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю.

10 июля Ленинградский районный суд Калининграда на два месяца арестовал и отправил в СИЗО Федорова и Мялкину по подозрению в растрате и присвоении 18 млн рублей из бюджета учебного учреждения.