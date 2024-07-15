Украинские войска не смогут начать новое масштабное наступление, поскольку у них для этого не хватает военной техники, вооружения и личного состава, а вот Россия, наоборот, должна активизироваться. Об этом заявил в разговоре с Инфо24 военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал статью немецкого издания Merkur о том, что ВСУ будут использовать недавно поставленную Германией крупную партию военной техники и вооружения в новом контрнаступлении. Украина, в частности, получила десять танков Leopard, 20 БМП Marder, три установки HIMARS и зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Но этот арсенал не поможет ВСУ организовать наступление, убежден Дандыкин.

«ВСУ не смогут провести наступательную операцию, так как мы принимаем меры для ее предотвращения. Каждый день мы уничтожаем большое количество западного вооружения и техники вдоль всей линии фронта с юга до севера», — пояснил он.

По словам эксперта, украинская армия также испытывает серьезные проблемы с подготовкой младшего командного состава — кадровых сержантов и младших офицеров, которых в ВСУ «катастрофически не хватает», В результате, утверждает Дандыкин, мобилизованных ведут в бой рядовые.

При этом, считает эксперт, российская армия как раз должна активизировать свои действия на линии соприкосновения.

«Противник теряет по 50 тысяч человек в месяц, Киев несет огромные потери. Кроме того, в ближайшее время Украине нужно ожидать более активных действий с нашей стороны. Я не сомневаюсь в том, что скоро начнется наше масштабное наступление», — подытожил Дандыкин.

В статье Merkur, которую комментировал эксперт, говорится, что в конце июня — начале июля 2024 года Германия «практически незаметно» отправила Украине очередной пакет военной помощи, включая танки и боевые машины пехоты.

В мае пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт сообщил, что на фоне активных боевых действий в Харьковской области власти Германии разрешили Украине использовать поставляемое ею вооружение для ударов по российской территории. К тому моменту, как утверждал Bild, ВСУ уже успели без согласования с западными партнерами как минимум один раз ударить по России с помощью ЗРК Patriot из немецкой поставки.