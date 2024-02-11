Президент Франции Эмманюэль Макрон из соображений безопасности отложил намеченный на предстоящую неделю визит на Украину. Об этом сообщило издание Challenges со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Визит Макрона должен был состояться 13-14 февраля и стал бы первой самостоятельной поездкой французского лидера на Украину с начала боевых действий в феврале 2022 года. Летом 2022 года Макрон приезжал в Киев, но тогда компанию ему составили канцлер Германии Олаф Шольц и экс-премьер Италии Марио Драги.

На этот раз французский лидер собирался посетить не только Киев, но и Одессу; вместе с ним должна была приехать делегация Движения предпринимателей.

По данным Challenges, украинские дипломаты «были ошеломлены» решением об отмене поездки Макрона. Новая дата визита французского президента пока не определена.

Макрон анонсировал визит на Украину в январе 2024 года. Он объявил, что Франция передаст Украине 40 дальнобойных ракет SCALP и несколько сотен бомб, а также заключит с этой страной двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

По словам французского лидера, нельзя «позволить России победить», поскольку это якобы сделает жизнь «невозможной» для соседних стран.

Страны «Большой семерки» (G7) на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года приняли декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, к которой позднее присоединились некоторые другие страны. Согласно декларации, каждая из стран-участниц G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерена взаимодействовать с Украиной над двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности.

Первой из стран G7 двустороннее соглашение о безопасности подписала с Украиной Великобритания. Это произошло в Киеве 12 января в ходе визита британского премьер-министра Риши Сунака. Соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО.

В Кремле в планах G7 по гарантиям безопасности Украине усмотрели посягательство на безопасность России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «это чревато в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями».