Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с Инфо24 рассказала, в каких условиях будет содержаться в СИЗО организатор «марафонов желаний» Елена Блиновская. Блогер останется без привычного комфорта, но ей, к примеру, будут доступны «чемоданчики красоты», отметила правозащитница.
По словам Меркачевой, условия в московском СИЗО-6 «Печатники», куда поместили Блиновскую, вполне терпимые. Местная администрация с пониманием относится к тому, что женщинам нужно в любой ситуации выглядеть красиво, утверждает член СПЧ. Поэтому на некоторых этажах имеются «чемоданчики красоты» с феном и прочими вещами, необходимыми, чтобы привести себя в порядок.
«Их могут принести женщине для того, чтобы она, например, все это использовала перед выездом на суд и нормально выглядела», — сказала Меркачева.
В СИЗО есть парикмахер и спортзал, но туда «очень редко выводят», заметила правозащитница.
Питание в «Печатниках» Меркачева оценила как «среднее». Она добавила, что Блиновская, как и другие заключенные, сможет заказывать продукты, а также получать передачи и посылки.
Меркачева предположила, что в СИЗО к Блиновской отнесутся нормально, потому что «она умеет общаться с людьми». Член СПЧ пояснила, что блогера не поселят с уголовниками и рецидивистами, так как это запрещено законом. Скорее всего, Блиновскую поместят в большую многоместную камеру к тем, кто сидит за экономические преступления, считает она.
Правозащитники посетили Блиновскую в СИЗО 23 января и сообщили, что пока она содержится в обычной карантинной камере на 20 человек.
«При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть», — написал член СПЧ Алексей Мельников.
Он указал, что Блиновской, «как и всем, доступны ежедневные прогулки, библиотека».
В том же СИЗО-6 содержатся режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович писала, что в изоляторе с ними все «вежливы, аккуратны и даже нежны», и отмечала вполне «нормальное» качество местной еды.
- 22 января суд отменил домашний арест Блиновской «в связи с неоднократным нарушением меры пресечения» и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. Следователь, в частности, заявил, что блогер под арестом провела светскую новогоднюю вечеринку с участием свидетеля по ее делу, с которой общаться запрещено.
- Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) — в обоих случаях «в особо крупном размере». Речь идет о суммах более 918 млн рублей и свыше 43 млн рублей соответственно.
- В январе 2024 года Следственный комитет сообщил, что Блиновской предъявлены два новых эпизода обвинения в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК). Блогер вину не признала.