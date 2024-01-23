Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с Инфо24 рассказала, в каких условиях будет содержаться в СИЗО организатор «марафонов желаний» Елена Блиновская. Блогер останется без привычного комфорта, но ей, к примеру, будут доступны «чемоданчики красоты», отметила правозащитница.

По словам Меркачевой, условия в московском СИЗО-6 «Печатники», куда поместили Блиновскую, вполне терпимые. Местная администрация с пониманием относится к тому, что женщинам нужно в любой ситуации выглядеть красиво, утверждает член СПЧ. Поэтому на некоторых этажах имеются «чемоданчики красоты» с феном и прочими вещами, необходимыми, чтобы привести себя в порядок.

«Их могут принести женщине для того, чтобы она, например, все это использовала перед выездом на суд и нормально выглядела», — сказала Меркачева.

В СИЗО есть парикмахер и спортзал, но туда «очень редко выводят», заметила правозащитница.

Питание в «Печатниках» Меркачева оценила как «среднее». Она добавила, что Блиновская, как и другие заключенные, сможет заказывать продукты, а также получать передачи и посылки.

Меркачева предположила, что в СИЗО к Блиновской отнесутся нормально, потому что «она умеет общаться с людьми». Член СПЧ пояснила, что блогера не поселят с уголовниками и рецидивистами, так как это запрещено законом. Скорее всего, Блиновскую поместят в большую многоместную камеру к тем, кто сидит за экономические преступления, считает она.

Правозащитники посетили Блиновскую в СИЗО 23 января и сообщили, что пока она содержится в обычной карантинной камере на 20 человек.

«При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть», — написал член СПЧ Алексей Мельников.

Он указал, что Блиновской, «как и всем, доступны ежедневные прогулки, библиотека».

В том же СИЗО-6 содержатся режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович писала, что в изоляторе с ними все «вежливы, аккуратны и даже нежны», и отмечала вполне «нормальное» качество местной еды.