Трое мужчин и одна женщина погибли утром 12 марта в результате удара, который ВСУ нанесли по комбикормовому заводу в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн, назвав случившееся «очередной бесчеловечной агонией украинских нацистов».

По словам Хинштейна, в результате атаки было полностью разрушено здание одного из цехов завода. Кроме того, пострадало другое имущество предприятия. Все погибшие являлись сотрудниками завода, еще один их коллега получил тяжелые ранения и был экстренно госпитализирован в Курскую областную клиническую больницу. Второй пострадавший отказался от госпитализации и получил медицинскую помощь на месте.

На территорию завода прибыли сотрудники полиции и МЧС, медики и представители органов власти, а также участники добровольческого отряда «БАРС-Курск», уточнил губернатор.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся необходимая помощь и поддержка со стороны правительства Курской области будет оказана. Раненым — скорейшего восстановления! Ситуацию держу на контроле», — написал Хинштейн.

Ранее деловое издание Forbes сообщило, что большая часть вторгшихся в Курскую область военнослужащих ВСУ покинули российскую территорию, чтобы избежать окружения. «Это может означать, что украинские бригады отказываются от значительной части территории, которую [президент Украины Владимир] Зеленский надеялся вернуть России в обмен на благоприятное прекращение огня», — говорится в статье.

Информацию об отступлении из Курской области ранее подтвердил главком ВСУ Александр Сырский. Это произошло после того, как российские военные ударили по украинским позициям с тыла, пробравшись туда по недействующей трубе газопровода.