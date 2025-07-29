В Красноярском крае руководительница Центра управления регионом Екатерина Кузьминых предложила отправиться на военную операцию жителям, опасающимся потерять работу из-за перебоев в работе мобильного интернета. Слова чиновницы вызвали шквал критики. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала уволить ее. После этого Кузьминых извинилась и объяснила свою позицию.

Мобильный интернет в Красноярске и других городах региона пропал во второй половине 26 июля. Операторы объяснили, что «временное ограничение и замедление» вызвано мерами безопасности. В пресс-службе губернатора и региональном министерстве цифрового развития дополнительных комментариев на этот счет не давали.

На четвертые сутки отключений, утром 29 июля, глава Красноярского края Михаил Котюков объяснил, что временные ограничения в работе мобильного интернета связаны с «необходимостью усиления мер безопасности» на определенных территориях «исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз».

Он отметил, что аналогичные меры принимаются в других российских регионах и призвал отнестись к ситуации с пониманием.

Одна из жительниц Красноярского края спросила, как быть в такой ситуации работникам на удаленке, которые пользовались мобильным интернетом. Женщина выразила опасение, что «люди работу потеряют», если проводной интернет «опять сдохнет».

Руководитель Центра управления регионом Екатерина Кузьминых в ответ написала: «На СВО всем работы хватит».

Она также опубликовала ответ Котюкова в своей сториз с подписью: «Радуемся чистому небу над головой. И не жужжим».

Центры управления регионами появились в России в конце 2020 года. Они занимаются мониторингом, обработкой и анализом обращений жителей, обеспечивают межведомственное взаимодействие органов власти. Екатерина Кузьминых возглавила красноярский ЦУР в декабре 2023 года.

Комментарий Кузьминых под постом губернатора собрал более 1,5 тыс. дизлайков. Пользователи задавались вопросами: «Вы адекватная?», «Вы уже там?», «Дети подрастут — тоже на СВО пойдут?» Один из подписчиков телеграм-канала Котюкова отметил, что «примеров резкого изменения в карьере в сети достаточно», поэтому необходимо «задумываться об осторожности в своих высказываниях». Другие предложили Кузьминых «уволиться и не позориться».

На комментарий Кузьминых обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Считаю, что чиновница должна уйти с должности. А на ее место можно было бы назначить участника СВО. Гнать поганой метлой нужно из власти чиновников, которые считают нормой неуважение к людям и допускают подобные высказывания», — написала она.

Мизулина добавила, что такие слова «фактически являются попыткой обнулить героизм участников СВО». Она отметила, что участвовать в военной операции — «почетная миссия, подвиг и героизм», а чиновники, которые считают иначе, «внутренне не поддерживают страну и президента».

В разговоре с NGS24.RU Кузьминых заявила, что считает «избыточными» переживания красноярцев по поводу отключения мобильного интернета.

«Люди переживают из-за отсутствия работы — при том, что существует Wi-Fi, в том числе бесплатные точки в городе. Я считаю, просто неуместны переживания жителей и упреки в адрес краевой власти, связанные с временными ограничениями», — сказала она.

Позже Кузьминых извинилась за свои слова об СВО и попросила не считать их официальным заявлением. Она объяснила, что ее реплика была обусловлена безопасностью, но «форма была эмоциональной и неправильной».

«Справедливо, что человек, работающий на удаленке, страдает из-за отсутствия интернета ровно так же, как домохозяйка или водитель автобуса, или любой из нас. Понимаю это и хочу донести, что иногда дискомфорт от отсутствия связи можно потерпеть ради безопасности и сохранения жизни», — пояснила чиновница.

В мае губернатор Вологодской области Георгий Филимонов уволил главу Нюксенского района Юлию Шевцову из-за скандала с ее 19-летней дочерью, которая в соцсети пригрозила отправить недругов на СВО.

Филимонов заявил, что действия девушки противоречат «правилам, принципам и идеологии работы команды правительства Вологодской области». Он также отметил, что дочь Шевцовой живет и учится вдалеке от матери, а ролик записала «по недоумию» на фоне «кризиса в отношениях с молодым человеком». Шевцова после скандала также ушла с поста секретаря местного отделения партии «Единая Россия».