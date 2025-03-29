По данным Agence France-Presse, число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1644 человек, 3408 человек получили ранения. В заявлении властей страны говорится, что по меньшей мере 139 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после пятничного землетрясения магнитудой 7,7.

В предыдущем сообщении, поступившем в СМИ со ссылкой на военную хунту Мьянмы, говорилось о гибели более 1000 человек.

Землетрясение произошло в пятницу, его эпицентр находился на глубине примерно 10 км недалеко от Мандалая — второго по величине города Мьянмы. За первым подземным толчком последовало несколько афтершоков, включая один с магнитудой 6,4. Они привели к падению зданий во многих районах, повреждению дорог, обрушению мостов и прорыву плотины. После землетрясения в шести наиболее пострадавших регионах было объявлено чрезвычайное положение.

«Это крупное землетрясение по любым меркам, и его воздействие значительно усугубляется тем фактом, что оно было очень неглубоким — всего около 10 км. Если бы оно произошло на глубине 100 км, воздействие было бы намного слабее, поэтому глубина и размер имеют решающее значение», — пояснил Билл Макгуайр, почетный профессор геофизических и климатических опасностей в Университетском колледже Лондона.

По его словам, землетрясение произошло на разломе Сагайн, который пролегает на границе между тектоническими плитами — Индийской на западе и Евразийской на востоке. Индийская плита движется на север вдоль разлома по сравнению с Евразийской плитой, пояснил ученый.

По данным Геологической службы США, в регионе уже случалось несколько землетрясений магнитудой от 7, шесть из которых произошли с 1900 года в радиусе около 250 км от последнего. Американские геологи утверждают, что оно стало самым сильным в Мьянме за последние 100 лет. Оно оказалось настолько мощным, что толчки ощущались даже в столице Таиланда Бангкоке. RTVI опубликовал рассказ горожан о том, как они спасались во время землетрясения.

По данным властей Мьянмы, при землетрясении серьезно пострадали буддийские культовые сооружения: повреждены 670 монастырей и 290 пагод. Судя по спутниковым снимкам, в международном аэропорту столицы Нейпьидо рухнула башня диспетчерской, откуда велось наблюдение за летным полем.