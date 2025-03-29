Число погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме превысило 1000 человек, пишет Associated Press (АР) со ссылкой на официальное заявление властей страны. В нем уточняется, что на данный момент из-под завалов извлечены 1002 тела, 2376 жителей пострадали, 30 человек пропали, и число погибших может возрасти, поскольку «подробные данные все еще собираются».

Землетрясение произошло днем 28 марта, его эпицентр находился недалеко от Мандалая. Последовало несколько афтершоков, включая один с магнитудой 6,4. Подземные толчки привели к падению зданий во многих районах, разрушению дорог и мостов, прорыву плотины.

В столице страны Нейпьидо отключены электричество, телефонная связь и интернет. Власти закрыли доступ в некоторые районы города, где находятся здания госслужб.

В соседнем Таиланде землетрясение потрясло район Бангкока, где проживает около 17 млн человек. Власти города заявили, что на данный момент найдены шесть погибших, 26 ранены, 47 пропали без вести, большинство из них — на строительной площадке недалеко от популярного в столице рынка Чатучак.

Когда произошло землетрясение, 33-этажное высотное здание, которое строила китайская фирма по заказу правительства Таиланда, пошатнулось, а затем сложилось, как карточный домик, и рухнуло на землю, подняв огромное облако пыли.

Сегодня, 29 марта, для разбора образовавшихся завалов на место обрушения пригнали тяжелую технику. Семьи строителей, которые числятся пропавшими без вести, заявили, что с ее прибытием потеряли надежду на спасение своих близких. «Я молилась, чтобы они выжили, но когда я приехала сюда и увидела руины — где они могут быть? В каком углу?» — сказала журналистам 45-летняя Наруемол Тонглек, чей супруг вместе с пятью коллегами работал на стройке и пропал после землетрясения.

Мьянма расположена на крупной линии разлома Сагайн, который разделяет Индийскую и Зондскую плиты. По словам сейсмолога Британской геослужбы Брайана Бапти, 200-километровый участок разлома примерно на минуту разошелся со смещением до 5 метров, что спровоцировало сильные подземные толчки в районе с населением более 1 млн человек, большинство из которых живет в домах из дерева и неармированной кирпичной кладки.

Правительство Мьянмы заявило, что страна готова принять зарубежную помощь. Как сообщило информационное агентство «Синьхуа», группа из 37 человек из китайской провинции Юньнань прибыла в город Янгон рано утром в субботу с детекторами землетрясений, беспилотниками и другим оборудованием. МЧС России направило в Мьянму два самолета со 120 спасателями и гуманитарными грузами. Индия послала туда поисково-спасательную группу, медиков и продовольствие, а МИД Малайзии пообещал, что в воскресенье в зону бедствия вылетят 50 спасателей.

Южная Корея объявила, что предоставит Мьянме гуманитарную помощь на сумму $2 млн через международные организации. ООН выделила $5 млн. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь с ликвидацией последствий землетрясения. Некоторых американских экспертов это обеспокоило, поскольку ранее глава государства резко сократил финансирование помощи другим странам. Из-за этого в том числе были сокращены гуманитарные программы ООН и неправительственных организаций в Мьянме.