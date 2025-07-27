Общемировая численность людей с ожирением среди всех возрастных категорий превысила 1 млрд человек, следует из данных глобального исследования с участием специалистов кафедры гигиены Института профилактической медицины им. Соловьева РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ. Своими выводами они поделились с РИА Новости.

По словам сотрудниц кафедры Натальи Скоблиной и Ольги Милушкиной, в ходе исследований, в которых они участвовали вместе с 1,5 тысячи других специалистов, изучались данные о том, как показатели дефицита веса и ожирения менялись у населения более 190 стран на протяжении трех десятилетий — с 1990 по 2022 годы. Учитывались данные по людям всех возрастных категорий, но старше 5 лет. Общие результаты проекта опубликованы в научном журнале The Lancet.

Из собранных учеными данных следует, что в указанный период глобальные показатели ожирения в подавляющем большинстве охваченных исследованием стран увеличились более чем в 4 раза.

Так, в начале 1990-х годов избыточным весом страдали всего лишь около 2% детей (2,1% мальчиков и 1,7% девочек). В последние годы ожирение зарегистрировали практически у каждого десятого мальчика (9%) и почти 7% девочек (6,9%).

К 2022 году общая численность детей и подростков с ожирением в мире достигла почти 160 млн человек, включая 65 млн девочек и 94 млн мальчиков. Для сравнения: в 1990 году избыточный вес той же степени имели только 31 млн несовершеннолетних по всему миру.

Среди взрослых распространенность ожирения выросла более чем вдвое у женщин (с 8,8% до 18,5%) и почти втрое у мужчин (с 4,8% до 14,0%)

Параллельно, как выяснили исследователи, численность детей с недостаточным весом снизилась на 1/5 среди девочек и более чем на 1/3 среди мальчиков. В 1990 году нехваткой массы тела страдали каждая десятая девочка и 16,7% мальчиков. В начале 2020-х их доля сократилась до 8,2% и 10,8 % соответственно. Ученые отметили, что дефицит веса у девочек зафиксирован в 44 странах, а у мальчиков — в 80.

«Доля взрослых с недостаточным весом сократилась вдвое — с 14,5% до 7% у женщин и с 13,7% до 6,2% у мужчин», — сообщили в пресс-службе РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Наиболее серьезные проблемы собранная статистика выявила в островных государствах Тихого океана и Карибского бассейна, странах Ближнего Востока и Северной Африки: именно там зафиксированы самые высокие совокупные показатели и по избыточному, и по недостаточному весу. Исследователи охарактеризовали это как «двойное бремя недостаточности питания», имея в виду нехватку еды как таковой и вынужденное потребление вредной пищи из-за бедности.

Авторы исследования отметили, что в этих же странах происходит наиболее интенсивный прирост показателей ожирения и дефицита веса у населения. В целом, по их словам, доля жителей с избыточным весом там сейчас выше, чем во «многих промышленно развитых странах с высоким уровнем дохода, особенно в Европе».

Напомним, осенью 2024 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что каждый четвертый россиянин страдает ожирением. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предупреждал, что рост численности граждан с избыточным весом приводит к более широкому распространению сопутствующих заболеваний — и, соответственно, повышению нагрузки на систему здравоохранения. В конце 2024 года хирургические методы лечения ожирения (бариартрия) впервые были включены в национальные медицинские протоколы терапии у детей.