Россия запросила у Турции поддержку для обеспечения безопасного вывода своих войск из Сирии, утверждает телеканал CNN Turk. Согласно публикации, предполагается, что российские военные будут отправлены в подконтрольные Турции районы, откуда их переправят в Россию по воздуху.

Одновременно канал утверждает, что Россия намерена сохранить свои базы в Тартусе и Хмеймиме, а за помощью Турции она обратилась для вывода войск из других частей региона.

Авиабаза Хмеймим расположена в 25 км от сирийского города Латакия, а единственная на Средиземном море база ВМФ России находится в городе Тартус. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет. В воскресенье, 8 декабря, сирийские боевики вошли в Тартус и Джеблу, которая практически примыкает к авиабазе Хмеймим.

В ночь на 8 декабря вооруженная сирийская оппозиция вошла в сирийскую столицу Дамаск и утром объявила о свержении президента Башара Асада, который находился у власти 24 года. Изначально местонахождение Асада было неизвестно, но позже МИД России сообщил, что глава Сирии решил оставить занимаемый пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Источник в Кремле позднее сообщил агентству ТАСС, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву — Россия дала им убежище. По словам источника, с представителями вооруженной сирийской оппозиции российская сторона находится в контакте, те «гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 декабря сообщил, что для обеспечения безопасности российских баз в Сирии сейчас делается все необходимое, их дальнейшая судьба будет обсуждаться с новым руководством страны. По местонахождению Асада Кремлю сейчас нечего сказать, отметил Песков.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает. По его словам, в случае нападения на российские военные базы последует жесткий ответ — в сирийской оппозиции «знают, что если они на базы полезут, то они получат» (цитата по «Интерфаксу»).