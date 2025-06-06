Банк России понизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Решение снизить ставку ЦБ принял впервые с сентября 2022 года, когда показатель опустили с 8% до 7,5%. На протяжении почти трех лет регулятор либо повышал ее, либо сохранял на прежнем уровне. В последний раз Банк России повысил ставку в октябре 2024 года, подняв ее до 21%. Впоследствии ЦБ несколько раз сохранил ее на этом уровне.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил RTVI, что ожидал снижения ставки на один процент.

«Я понимаю, что Центральный банк быстро, резко не мог снизить на 2% ключевую ставку, он мог дать неправильный сигнал рынку», — отметил депутат.

По его словам, решение ЦБ связано со снижением инфляции и спроса на кредиты.

«Первое — снижением ставки Центральный банк отреагировал на снижение инфляции. И второе — поскольку спрос на кредитные ресурсы начал падать из-за высоких ставок, он дает сигнал банкам: можно снижать проценты по кредитам. Сразу следом и снизятся проценты по вкладам, надо это понимать. Но и кредиты станут дешевле, соответственно, это будет работать на оживление экономики», — пояснил Аксаков.

В пресс-релизе Центробанка указывается, что инфляционное давление продолжает снижаться, а российская экономика «постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста». В то же время внутренний спрос «по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», отмечает регулятор.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — пояснили в ЦБ.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году. Сейчас этот показатель составляет 9,8%.

«Эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, особенно сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким», — отмечается в пресс-релизе.

Среди прочего ЦБ обратил внимание на несколько выросшие инфляционные ожидания населения, которые по-прежнему сохраняются на повышенном уровне. В свою очередь рост цен с поправкой на сезонность в апреле 2025 года снизился до 6,2% против в среднем 8,2% в I квартале 2025 года.

Кроме того, Банк России отметил, что проинфляционные риски немного уменьшились.

«Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля», — предупредил регулятор.

Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля 2025 года.

Снижение ключевой ставки до 20% — символическое решение, которое не окажет существенного влияния на экономику, выразил мнение в разговоре с «Лентой.ру» экономист, доцент РАНХиГС Николай Кульбака.