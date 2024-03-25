Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится на сайте регулятора.

«Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Организации вправе сделать это без обращения наследников», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того ЦБ рекомендовал кредиторам оказывать помощь пострадавшим при теракте «на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа».

В Банке России добавили, что данные о таких процедурах организации должны разместить на своих сайтах.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» на северо-западе Москвы произошел теракт. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал и скрылись.

Подозреваемые успели доехать на машине до Брянской области, где их задержали спустя несколько часов после теракта. Президент России Владимир Путин заявил 23 марта, что для нападавших «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Басманный районный суд столицы арестовал до 22 мая четверых фигурантов дела о теракте: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова (все четверо — граждане Таджикистана). Им предъявлено обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» стала вторым крупнейшим по числу жертв террористическим нападением в истории современной России. По данным СК, число жертв достигло 137, трое из которых — дети, пострадали более 180 человек. Больше погибших было только в Беслане, когда террористы 1 сентября 2004 года захватили школу № 1.