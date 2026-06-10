Банк России с 8 июля ввел новый порядок расчета курса евро к рублю. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал 360.ru, зачем это было сделано и что изменится для россиян.

Курс евро к рублю теперь рассчитывается на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, установленного Европейским центральным банком. В ЦБ пояснили, что это связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем рынке.

Фактически Центробанк вернулся к формату кросс-курса, который использовался до введения санкций против Мосбиржи в 2024 году, сообщил Бархота.

Из-за сокращения торговых операций со странами Европы для определения курса евро к рублю напрямую стало недостаточно информации, пояснил эксперт.

Кросс-курс, при расчете которого используется внебиржевой курс доллар-рубль и курс евро-доллар доллар на международном рынке, основан на большем количестве сделок и лучше отражает рыночную ситуацию, отметил Бархота.

По его словам, решение ЦБ касается механизма расчета официального курса евро, который может стать более предсказуемым. Для россиян ничего не изменится, заверил Бархота: возможность обмена валюты и хранения сбережений в евро сохранится.