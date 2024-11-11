Стоимость биткоина (BTC) в очередной раз после президентских выборов в США обновила рекорд, поднявшись до $82,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Курс биткоина начал расти на фоне выборов в США 5 ноября с отметки около $68,6 тыс. Цена криптовалюты стала взлетать после того, как республиканец Дональд Трамп вырвался вперед еще на раннем этапе подсчета голосов.

Трамп обещал в случае переизбрания сделать США крипто-столицей мира, создать стратегический запас биткоинов и назначить регуляторов, которые любят цифровые активы. В воскресенье, 10 ноября, стоимость биткоина впервые превысила отметку $80 тыс.

Торгуемые на бирже фонды (ETF), обеспеченные фондом iShares Bitcoin Trust компании BlackRock Inc., зафиксировали рекордный приток прибыли в $1,4 млрд 7 ноября. За день до этого, через сутки после победы Трампа на президентских выборах, объем торгов фондов iShares поднялся до исторического максимума, отмечает Bloomberg.

«Мы полагаем, что значительная доля институционализированного рынка снизила риски в преддверии голосования и теперь снова входит в игру после избрания Трампа», — заявил основатель инвест-компании DACM, работающей с криптовалютами.

Игроки криптовалютного рынка могут возлагать на нового президента надежды, связанные с тем, что администрация его предшественника Джозефа Байдена относилась скептически к обладателям цифровых активов.

В частности, глава комиссии по ценным бумагам и биржам Генри Генслер неоднократно называл этот сектор экономики «мошенническим», а в 2022 его ведомство усилило надзор на фоне банкротства мошеннической биржи Сэма Бэнкмана-Фрида FTX.

«По мере того, как победа Трампа становится все более осязаемой, было лишь вопросом времени, когда произойдет некий всплеск, учитывая восприятие Трампа как сторонника криптовалют, это мы и наблюдаем», — заявил управляющий директор фирмы по организации рынков Auros в Гонконге Ле Ши.

Ранее Ле Ши также признавался, что «первым испытанием для авторитета» Трампа станет его способность выполнить обещание отстранить Генслера от занимаемой должности.

В начале марта также сообщалось об обновлении исторического максимума стоимости биткоина, когда курс криптовалюты превысил отметку в $69 тысяч. Резкий взлет биткоина связывался со значительным притоком капитала в американские ETF.