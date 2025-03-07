Центробанк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на шесть месяцев — до 9 сентября 2025 года. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале.

Банк России объяснил решение продлить валютные ограничения «действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран».

Как пояснил регулятор, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек может снять сумму остатка денежных средств, но не более $10 тысяч или эквивалентной суммы в евро, а также при условии, что он пока не воспользовался такой возможностью. Остальные средства «по-прежнему можно получить в рублях», говорится в сообщении.

«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка», — добавили в ЦБ.

В то же время на полгода продлен запрет для банков не взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные ограничения для жителей России действуют с 9 марта 2022 года. Срок их действия изначально был рассчитан на полгода, однако в сентябре его продлили еще на шесть месяцев. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла о необходимости продления ограничений из-за санкций.